Самые интересные видео 6 июня

Борьба за нижнее белье, борьба с полицией за товарища, борьба за покос — вся жизнь это борьба.

Жители Дагестана попытались отбить у полицейских осужденного, но — привет! попали в поле зрения камеры. На снятых кадрах видно, как несколько россиян пытаются остановить полицейскую машину, в которой сидит подозреваемый в убийстве. Следом за автомобилем бегут еще несколько человек, большинство из которых — сотрудники правоохранительных органов.

А вот еще видео с высоким градусом накала. Причина — доставшая женщин самоизоляция. Они устроили митинг, требуя открыть магазин нижнего белья.

«Нам нужны красивые трусы! Мы хотим нравится мужчинам!» — вот что пришлось выслушивать охраннику с самого утра. Он пытался объяснить, что ничего не работает — пандемия все-таки, на что пикетчицы немного поколотили его, продолжая кричать, что им нужны трусы.

А следующий герой — адвокат. Адвокаты бывают разные, и есть особая категория — бесплатные. Вот один из примеров того, почему лучше от таких адвокатов воздержаться. Хотя лучше вовсе не попадать на скамью подсудимых.

Но отрадно, что Россия полна талантов! В то время пока Илон Маск отправляет ракеты в космос, в нашей стране идет покос травы. И смышленые газонокосильщики придумали новый метод ускорения работы! Бесплатный лайфхак в нашей подборке. Как тебе такое, Илон Маск?

От инновации — к грустным темам. В Воронеже старушке с орденами приходится лазать по мусорным бакам. Отношение к ветеранам в нашей стране всем известно: парады пожалуйста, а реальной материальной поддержки — ноль. Вот наглядный пример того, как живут немощные старики. Вариантов немного — либо побираться по помойкам, либо быть ограбленным, либо жить на мизерную пенсию.

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