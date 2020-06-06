Турция пытается убедить банки давать больше кредитов по мере ускорения инфляции

Встреча нескольких руководителей банков с министром финансов и казначейства Бератом Албайраком состоялась в тот день, когда Турецкий статистический институт сообщил о неожиданном ускорении инфляции до 11,4%. В апреле этот показатель составлял 10,9%.

Более высокая, чем ожидалось, инфляция обычно поражает кредиты, потому что потребители и предприятия становятся менее восторженными в отношении принятия на себя большего количества долгов, указывает Ahval. Более быстрый рост цен также вынуждает банки повышать процентные ставки, чтобы защитить свою маржу прибыли по кредитам. Турция хочет, чтобы кредиторы поступили наоборот.

Альбайрак, зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в комментариях в Twitter охарактеризовал эту встречу как «плодотворную. Это была его первая встреча с руководителями компании после вспышки коронавируса в середине марта, отмечает издание.

Издание добавляет, что турецкое правительство, преследуя цель экономического роста в 5%, спровоцировало взрыв кредитования в этом году, используя три государственных банка, контролируемых суверенным фондом страны, чтобы наводнить рынок дешёвыми заимствованиями. В то же время Эрдоган, возглавляющий фонд, часто жаловался, что частные банки не выполняют свою долю финансирования экономического возрождения.

Вместе с тем руководители банков говорят, что они не могут конкурировать с низкими процентными ставками и выгодными условиями, предлагаемыми государственными кредиторами Halkbank, Vakıfbank и крупнейшим банком Ziraat.

В статье подчёркивается, что банковское кредитование в Турции выросло более чем на 70% ежегодно в 2020 году, что является самым большим ростом за последние 13 лет. Корпоративное кредитование выросло более чем в два раза, а потребительское — чуть менее чем на 50%.

Но львиная доля роста кредитования приходится на государственные банки. Сейчас они контролируют почти 50% кредитного рынка.

Издание пишет, что частные банки также оказываются под финансовым давлением из-за резкого роста плохих кредитов. Рейтинговое агентство Moody’s заявило на этой неделе, что ожидает значительного увеличения невыплаченных кредитов по текущим ставкам примерно на 5% от общего объёма кредитования. Это делает банки ещё более неохотными давать кредиты.