Бийскую компанию уличили поставках мяса антибиотиками детские сады

Образец мяса, который исследовали специалисты

Россельхознадзор уличил компанию из Бийска в поставках мяса с содержанием антибиотиков в детские сады города Братска в Иркутской области. Как сообщается на сайте Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, о выявленной продукции, не отвечающей требованиям ветеринарно-санитарных норм, местные власти уже пожаловались своим коллегам в Алтайском крае.

По сообщению ведомства, в текущем году Россельхознадзор с февраля по май на добровольной основе отобрал пробы мясной и молочной продукции в трех детских садах Братска для исследования в рамках государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. По результатам анализов ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» выявила наличие антибиотиков тетрациклиновой группы в одном из образцов говядины. Мясо поставила компания «Мяском-К» из Бийска.

В марте по просьбе департамента образования Братска надзорное ведомство снова отобрало продукцию, поставляемую в детские сады, но на этот раз уже целенаправленно отбирая только мясо, поставленное бийской компанией в разное время. В конце мая в Управление Россельхознадзора поступили результаты анализов, в соответствии с которыми указанное выше нарушение было выявлено снова. Ведомство указывает, что наличие антибиотиков в говядине прямо нарушает технический регламент Таможенного союза. В связи с этим сотрудники Управления направили результаты экспертизы в Россельхознадзор по Алтайскому краю. Образовательным учреждениям Братска рекомендовали «принять меры по предотвращению причинения возможного вреда, связанного с обращением данной продукции». Это вполне можно толковать, как рекомендацию прекратить отношения с данным поставщиком.

О том, в каком объеме ООО «Мяском-К» поставляло продукцию в образовательные учреждения, сказать сложно – по данным сайтов Госзакупок и Госзатрат за компанией не числится ни одного муниципального или государственного контракта. Учредитель Максим Касьянов напрямую связан еще по меньшей с пятью компаниями похожего профиля из Алтайского края. Одна из них – ООО «Мяском» — по данным сайта Госзатраты в 2015 году поставляла замороженные субпродукты, говядину и свинину МУПу «Комбинат питания Иркутска».

Вероятно, организации Касьянова давно сотрудничают с регионом, однако история их взаимоотношений не отражена в Сети напрямую. Нельзя исключать, что продукция «Мяском-К» и связанных компаний поставлялась по договору субподряда, а основным поставщиком по муниципальным контрактам выступала другая организация. В связи с этим нельзя исключать, что продукция бийской компании поставлялась и в дошкольные учреждения Алтайского края. В самом офисе «Мяском-К» «Банкфаксу» не смогли прокомментировать ситуацию на момент подготовки материала.