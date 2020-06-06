Как работает тайный покупатель?

Тайный покупатель – это такой человек, который под видом обычного покупателя ходит по точкам магазинах, банках, ресторанах и других заведения и совершает там специальные действия. То есть его работа делать заказ, покупать товар. Все свое общение с персоналом и так далее он записывает на диктофон. Такой специалист должен делать все так, чтобы не вызывать у персонала заведения никаких подозрений, что за ними следят.

После того как проверка подходит к концу, покупатель должен заполнить бланк, в котором четко прописывает все свои выводы проверки. После этого бланк отправляет с аудиозаписью заказчику проверки. Потому работа его на этом и заканчивается, агенство тайных покупателей на сайте http://ctrlservice.ru/ готово предоставить вам только профессионалов своего дела. Чаще всего такие проверки заказывают крупные фирмы, рестораны. Высшее руководство хочет знать, как их персонал обслуживает клиентов, как предоставляются услуги, и вообще, как сотрудники ведут себя без наблюдения начальства.

Работать в этой сфере может каждый человек. Чтобы приступить к работе, вам не нужно никаких знаний. Единственное, что может быть – это то, что заказчик сам может придумать свои требования. К примеру, если заказчик держит магазин детских товаров, то вероятнее всего на работу он возьмет женщин. Часты случаи, когда к покупателю выдвигают требования в виде возраста или знаний определенной темы, к примеру, отлично разбираться в косметике.

Чтобы успешно найти такую работу, вам нужно подучить психологию человека. Прежде всего, это воспитать в себе коммуникабельность, ответственность и убрать страх, стеснения. Все это делается для того, чтобы вжиться в роль и отыграть ее отлично. Иногда нужно будет стать привередливым покупателем. Обладать отличной памятью и легко выкручиваться с любой ситуации.

Найти работу можно через агентства, которые выступают посредниками между фирмами заказчиками и покупателями. Небольшие фирмы всегда дают много объявлений о наборе исполнителей. Перед тем, как приступать к работе, вам должны выдать инструкцию, о том, как и что должно происходить на точке. Насколько все подробно будет расписано, зависит от самого начальства. Конечно, чем больше информации, тем проще будет идти работа.