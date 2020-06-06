120 военнослужащих РФ вылечились от COVID-19 за сутки

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Александр Мельников/РИА «Новости»

В России с начала пандемии от COVID-19 излечились более 4,3 тыс. российских военнослужащих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки в Вооруженных Силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровело 120 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооруженных Силах РФ нарастающим итогом увеличилась до 4331 человека», — заявили военные.

По информации Минобороны, в настоящее время проходят лечение от инфекции 1476 военнослужащих, из них 784 находятся в госпиталях.

В настоящее время коронавирус зафиксирован также у 420 курсантов военных вузов.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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