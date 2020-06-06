Казанский Кремль прокомментировал статистику по активным случаям COVID-19 в РТ

Казанский Кремль объяснил неоднозначные показатели по активным случаям COVID-19 в Татарстане.

Напомним, в РТ по состоянию на 6 июня за сутки обнаружили 52 новых инфицированных. Общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3 504. При этом выздоровели 3 450 пациентов (плюс 215 за сутки), умерли 10 (количество летальных случаев за сутки не изменилось). В результате в Татарстане на данный момент болеют 44 пациента.

Как сообщила «БИЗНЕС Online» пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова, 3 504 случая — это количество лиц, диагноз которых подтвержден в результате лабораторных исследований, проведенных федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора РТ.

«Однако, в соответствии с клиническими рекомендациями минздрава России, диагноз „новая коронавирусная инфекция“ может быть выставлен на основании данных инструментальных методов (компьютерная томография легких и другие), такие больные также нуждаются в госпитализации и лечении. В республике сформирован федеральный регистр лиц, больных COVID-19, куда, в соответствии с постановлением правительства РФ, включены все пациенты, у которых есть хоть малейшее подозрение на заболевание: имеющие положительный лабораторный результат на коронавирусную инфекцию в лабораториях медицинских организаций либо характерную картину пневмонии по данным инструментальных методов», — отметила Галимова.

В казанском Кремле добавили, что все такие пациенты для своевременного оказания помощи в зависимости от состояния здоровья также госпитализируются во временные инфекционные больницы, где находятся под наблюдением врачей и ожидают результатов анализов.

«Поэтому в ближайшее время мы будем наблюдать уравнивающую статистику. Делать выводы о количестве активных случаев путем вычета из числа заболевших количества выздоровевших не совсем корректно. Расчет выздоровевших производится из федерального регистра, а туда включены все пациенты, приведенные выше», — пояснила Галимова.