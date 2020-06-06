Киев передал Берлину предложения по перемирию на Донбассе

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Alexander Ermochenko/Reuters

Украина направила Германии пакет предложений по обеспечению прекращения огня в Донбассе для согласования с руководством России, передает ТАСС слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

«Мы передали немецкой стороне конкретное предложение того, как мы видим механизм обеспечения прекращения огня. Мы попросили наших немецких партнеров, как посредников в нормандском формате, проконсультироваться с Россией по этому вопросу», — сказал Кулеба в эфире украинского телевидения.

По его словам, с представителями ФРГ они обсуждали «очень конкретные вещи». При этом глава МИД отказался раскрыть детали этого плана.

Он добавил, что «конкретные предложения» также поступают со стороны РФ, однако они являются неприемлемыми для украинской стороны.

Кулеба также в очередной раз подчеркнул, что Украина не будет вести переговоров с непризнанными республиками ДНР и ЛНР.

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