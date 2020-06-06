Помпео заявил о неуместности сравнения протестов в США и Гонконге

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Andrew Caballero-Reynolds/Reuters

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что власти КНР используют протесты в связи со смертью Джорджа Флойда в США для того, чтобы оправдать насилие по отношению к протестующим в своей стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«Бессердечное использование Коммунистической партией Китая (КПК) трагической смерти Джорджа Флойда для обоснования своего авторитарного попрания базового человеческого достоинства вновь раскрывает ее истинное лицо», — заявил Помпео.

По его словам, усилия Компартии Китая, которая стремится сравнить нарушения прав человека в Гонконге с протестами в США, должны восприниматься населением, «как обман, коим они и являются».

Он добавил, что власти США даже в условиях массовых беспорядков остаются привержены принципам верховенства закона и прозрачности информации.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

Ранее правительство КНР приняло резолюцию о законопроекте «О национальной безопасности» для Гонконга. Он предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность и ликвидацию части оппозиционных движений. Сам закон о национальной безопасности должны были разработать власти Гонконга, однако Пекин решил этот вопрос на уровне общенационального парламента.

Это снова вызвало широкие протесты в автономном регионе Гонконг, сотни человек были арестованы. Свое недовольство выразили и США, они пригрозили КНР санкциями за ограничение автономии региона.

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