«Он считал, что любить меня неразумно»: Айза подтвердила роман с Олегом Майами

Телеведущая недолго была одна после разрыва с мужем.

35-летняя телеведущая Айза Анохина больше не скрывает отношения с бывшим артистом лейбла MALFA Олегом Майами. Бизнесвумен опубликовала первое совместное селфи с новым бойфрендом, но поклонники давно раскрыли его личность, когда девушка делала фото у его автомобиля. О том, как вспыхнул их роман, экс-супруга Гуфа рассказала в новом реалити-шоу «Супер Айза».

«Он не такой уж и глупый. У нас с ним отношения уже несколько месяцев. Мы начали встречаться — это оказалось серьезно. Почему я влюбилась? Ко мне еще никто не относился, как к чему-то хрустальному. Я влюбилась в его голос, внешность. Он меня не обманывает, говорит, что мои ноги пахнут раем», — призналась ведущая.

По словам Айза, первым признался в чувствах Майами: он посвятил телеведущей трек. Но после 5 лет брака, в которых Анохин регулярно говорил супруге, что она старая и страшная, Айза не сразу поверила в искренность намерений певца.

«Он считал, что любить меня неразумно. Я и сама себя не полюбила бы», — призналась телезвезда.

О расставании с Дмитрием Анохиным Айза сообщила в феврале, а вчера на презентации реалити-шоу объявила, что подала на развод с серфером. Помимо унижений и конфликтов, у пары была еще одна проблема: они не могли решить, где им нужно жить. Дмитрий требовал, чтобы дети росли на Бали, но Айза считала, что остров — не лучшее место для образования и развития сыновей.

Уже несколько месяцев она с Сэмом и Элвисом живет в Москве. По словам Айзы, младший сын даже не понял, что она разводится с его отцом.

В прошлом году Олег Майами со скандалом ушел от Максима Фадеева. Он назвал его лейбл «ублюдским», а также отметил, что MALFA был развален непрофессиональным коллективом. Спустя время, певец все-таки извинился за свои слова перед Фадеевым.