Черные дыры могут быть голограммой: ученые сделали удивительное открытие

Специалисты с трех разных исследовательских центров проводили вместе исследование и выложили полученные результаты. В исследовании рассматривается еще одна теория, которая касается происхождения черных дыр. Физики считают, что объекты могут оказаться не более, чем голограммой, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на EurekAlert.Если учитывать последнее исследование, то черные дыры могут в некоторой степени напоминать голограмму. Стоит отметить, что в голограммах информация имеет свойство накапливаться в двумерной системе, которая затем производит трехмерное изображение. Специалисты считают, что черные дыры могут иметь примерно такой же принцип «действия». Если брать во внимание квантовые теории, то они указывают на то, что эти космические объекты хранят в себе множество разнообразной информации и могут быть крайне сложными и непонятными. Некоторые ученые называют черные дыры жесткими дисками природного происхождения. В исследовании эксперты рассматривали голографический принцип, но только на этот раз его применили к черным дырам. При этом они учли ту идею, которая была выдвинута практически 30 лет назад. Она говорит о том, что в разных местах пространства гравитация ведет себя по-разному. То же самое можно сказать и о разных измерениях. Состояние описать невероятно сложно, ведь гравитация является полностью нелогичным явлением.Итак, ученые сделали вывод, что черные дыры – это голограммы, которые имеют два разных измерения, способных полностью устранять гравитацию. При этом объект будет за счет этого воспроизводиться сразу в трех разных измерениях. Данное исследование позволит лучше понять те или иные космические объекты и то, какими именно свойствами они обладают.