В Сети появилось необычное видео: огромная стая тунца преследует белую акулу

На YouTube-канале Dronesy было выложено весьма необычное видео. Выложил его пользователь Эрик Джонс. На видеоролике отчетливо видно, как за огромной белой акулой движется стая тунца рядом с побережьем Мексики. Стоит отметить, что видео было снято с помощью дрона. Интересным фактом является то, что видно, что тунцы делают все возможное, чтобы догнать акулу, но она не обращает на них совершенно никакого внимания, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. «За происходящим было очень интересно наблюдать. Случаи, когда добыча начинает преследовать какого-то опасного хищника, встречаются крайне редко. Тунец плыл позади белой акулы в то время, как она просто блуждала в прибережных водах. Некоторые тунцы даже умудрялись зацепить плавники акулы, а затем снова возвращались в косяк. Происходящее действительно можно назвать удивительным событием», — говорит Эрик Джонс. Что же это было? Объяснение такому невероятному событию было дано доктором Крисом Лоу, который является директором и одним из профессоров Калифорнийского государственного университета, расположенного в Лонг-Бич. «Я не раз слышал о том, как ведут себя рыбы-лоцманы, прилипали или же японская лакедра. Увидеть, как они трутся о белых акул можно достаточно часто. Подобное событие можно нередко встретить в области острова Гуадалупе. Причиной такого поведения являются эктопаразиты, которые провоцируют возникновение сильного зуда. При этом шкура у акул напоминает очень жесткую наждачную бумагу и о нее очень удобно чесаться», — заявил Крис Лоу. Профессор добавил, что у него есть некоторые знакомые драйверы-экстремалы, которые неоднократно видели нечто подобное, но при этом не сняли происходящее на камеру.