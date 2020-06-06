Ученые обнаружили еще одну причину развития онкологии

Ученые провели очередное исследование и были шокированы полученными результатами. Ни для кого не есть секретом, что чаще всего онкология начинает развиваться в результате курения, нездорового питания и под влиянием разного рода вирусов и паразитов. Но это не все причины, которые могут спровоцировать возникновение онкологии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM со ссылкой на Daily Mail. Как оказалось, уличное освещение, которое присутствует в темное время суток, также является причиной развития рака, ведь значительно увеличивает риск. При этом развиваться может начать рак молочной железы. Если женщины регулярно подвергаются воздействию уличного освещения, то риск данного заболевания у них возрастает примерно на 10%. На протяжении 16 лет специалисты из США сравнивали показатели заболеваемости у 200000 женщин. При этом учитывались женщины только с тех регионов, где присутствует огромное количество искусственного освещения на улицах. При этом специалисты учитывали женщин, переживших менопаузу, ведь раньше проводилось совсем немного исследований, в которых принимала участие именно эта категория. Существует версия о том, что искусственный свет может отрицательно сказываться на циркадных ритмах женского организма. Из-за этого начинает вырабатываться в несколько раз меньше мелатонина, который играет очень важную роль. Мелатонин способен предотвращать появление и дальнейший рост опухолей. Соответственно, если его в организме вырабатывается недостаточное количество, то риск развития онкологии существенно увеличивается. Кроме того, мелатонин положительно сказывается на иммунитете человека, ведь заставляет более активно работать не только щитовидную, но еще и вилочковую железу. Гормон может понижать уровень тревожности и делать эмоциональное состояние более стабильным.