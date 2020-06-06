57 власти Алтайского края отчитались осторожном снижении заболеваемости COVID-19

Оперштаб Алтайского края опубликовал свежую сводку по заражению коронавирусом в регионе. По данным властей, уже вторые сутки в крае снижается количество инфицированных COVID-19. На 5 июня зарегистрировано 57 новых заболевших. Сами чиновники назвали это «осторожным трендом». Примечательно, что статистика начала существенно меняться именно к 5 июня, когда в правительстве региона должно пройти совещание по возможной отмене ряда ограничительных мер в случае снижения заболеваемости.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Барнауле выявлено 40 человек, в Заринске – четыре, в Рубцовске, Ребрихинском районе — по три, в Рубцовском и Троицком районах – по два, в Тальменском, Тюменцевском, Шипуновском районах — по одному. Власти заявили, что 5 июня почти сравнялось число заболевших и выздоровевших за сутки: зарегистрировано 57 заболевших коронавирусом, а выздоровело – 53 человека. При этом за сутки произошло два смертельных случая от коронавирусной инфекции. Один из них — заведующий отделом контроля и качества Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Ходоренко. Региональный Минздрав сегодня подтвердил причину его смерти – COVID -19.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливают круг контактных лиц, осуществляют контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией на сегодня составляет 2192 человек, в том числе 214 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 126 случаев – завозные, в том числе два – из-за рубежа. 1530 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. 263 – у больных внебольничной пневмонией, 508 – у заболевших ОРВИ, в 1421 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 47, на аппарате ИВЛ – 22. Всего выздоровело 914 человек (790 взрослых и 124 детей). При этом скончались 25 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, восемь случаев – иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

Из числа инфицированных 1125 человек – жители Барнаула, 1067 – жители других территорий Алтайского края. На 5 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3174 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 25 994 человек. всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 115 606 человек.

Напомним, что ранее губернатор Виктор Томенко заявил, что вопрос о снятии ряда ограничительных мер в регионе и возможном запуске санаториев с медлицензиями можно будет рассматривать, только когда количество заболевших в сутки будет не более 40 человек, и этот тренд продержится какое-то время. Совещание по данной ситуации назначено на 5 июня.