Мінрегіон оприлюднив проект поділу Волині на 4 райони. КАРТА

Мінрегіон оприлюднив проекти майбутніх районів в Україні. Згідно з цим проектом, на Волині мають намір сформувати 4 райони.

Повідомляє портал «Децентралізація в Україні» з посиланням на Міністерство розвитку громад та територій.

Згідно з цим проектом, на Волині хочуть створити чотири райони: Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський та Луцький.

Відповідно до проекту, Володимир-Волинський район об’єднає громади з населенням 174,7 тис., Камінь-Каширський – 132,4 тис., Ковельський – 271 тис., Луцький – 457,3 тис. Утім, ще можливі зміни.

У відомстві зазначили, що карти майбутніх районів підготовлені на основі пропозицій обласних державних адміністрацій та тривалих консультацій з асоціаціями і експертним середовищем та наголосили, що це є в своїй сукупності лише першим проектним документом, який ще зазнає змін в ході погоджень та попередніх обговорень на рівні Уряду, перед його схваленням.

«Мінрегіон спрямував на погодження проект постанови Верховної Ради України щодо майбутніх районів в Україні. Звісно, що цей проект не є догмою. Ще вноситимуться пропозиції, які будуть обов’язково розглянуті і, якщо вони не суперечитимуть критеріям, яким мають відповідати майбутні райони, будуть враховані. Ключове – майбутні райони повинні бути оптимальними за своїми параметрами для того, щоб в них організувати ефективну систему державного управління, зокрема — формування на цьому рівні дієвих органів виконавчої влади», — прокоментував заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода.

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