Власти РТ отменили масочный режим в общественных местах. Новые послабления

В Татарстане отменили масочно-перчаточный режим в общественных местах и сняли ряд ограничений, введенных из-за пандемии. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, согласно документу, с 8 июня жителям разрешат находиться в общественных местах без масок, однако масочно-перчаточный режим продолжает действовать в объектах розничной торговли, транспортных средствах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа, включая такси.

Напомним, ранее прокуратура РТ объяснила, что к общественным местам относятся площади, проезды, бульвары, улицы, стадионы, скверы, парки, транспортные средства общего пользования, вокзалы, аэропорты, лестничные площадки, автодороги, ларьки, торговые рынки, палатки, магазины, павильоны бытового обслуживания и общественного питания, лифты и прочие находящиеся в совместном пользовании жильцов места в многоквартирных домах жилого фонда, территории АЗС и их помещения и т. д.

С 8 июня снимаются ограничения по режиму работы объектов розничной торговли — магазины смогут вести деятельность круглосуточно.

Также с 8 июня разрешается прием и размещение граждан в санаториях при условии предварительного уведомления Роспотребнадзора. При этом детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми.

С 15 июня разрешается принимать заявителей в МФЦ без предварительной записи при условии соблюдения требований по количеству человек, которые могут одновременно находиться в секторе информирования и ожидания — из расчета 1 человек (включая работников) на 4 кв. метра.

Кроме того, с 11 июня в Татарстане разрешена работа заведений общепита на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов при условии размещения столов с соблюдением дистанции в 1,5 метра. При этом само заведение должно иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и канализации.