Омрачить парад Победы: Москва опасается провокаций НАТО

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Бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7…

Бронетранспортер БТР-МДМ «Ракушка» на генеральной репетиции военного парада в Москве, 7 мая 2017 года

Артем Сизов/«Газета.Ru»

Североатлантический альянс может организовать провокации во время проведения парада Победы 24 июня, утверждают в МИД. Такие предположения в ведомстве высказывают с учетом того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая. Но в этом году парад пришлось перенести с этой даты на более позднюю из-за распространения коронавируса.

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Россия опасается, что НАТО может предпринять провокационные действия во время проведения парада Победы 24 июня, заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.

«Хотелось бы надеяться на то, что здравый смысл возобладает, но полной уверенности быть не может в свете того, как в НАТО планировали пик военной активности к 9 мая», — ответил он на вопрос о возможности провокаций.

Как подчеркнул Грушко, Москва пока не видит, что Североатлантический альянс готов отказаться от проведения крупных военных учений у границ России в ответ на аналогичные действия со стороны Москвы, предпринятые в связи с пандемией коронавируса.

Эскадра НАТО в составе эсминцев ВМС США «Портер», «Дональд Кук» и «Рузвельт», британского фрегата «Кент» и американского корабля снабжения «Сапплай» с 4 по 8 мая проводила учения в Баренцевом море. Действия этих кораблей в регионе отслеживал российский Северный флот.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что армия РФ не собирается проводить учения вблизи границ стран Североатлантического альянса в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и в целом сократила их масштаб.

До этого заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин говорил «Известиям», что российские военные пытаются найти «точки соприкосновения» с НАТО.

«В инициативном порядке прекратили проводить военные учения в непосредственной близости у границ России с западными государствами. Наша боевая авиация летает над Балтикой с включенными транспондерами. Мы проявляем безграничную открытость при проведении военных мероприятий», — обратил внимание Фомин.

Вместе с тем в НАТО отказались ограничивать свою военную деятельность на время пандемии и не проводить военных учений в Восточной Европе. Официальный представитель организации Оана Лунджеск назвал действия НАТО строго оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам. Учения в Восточной Европе, по ее словам, — это ответ на действия российской стороны и наращивание ею военного потенциала в Балтийском регионе.

Сейчас в России идет подготовка к параду Победы, который планируется провести 24 июня. Торжество пришлось перенести с 9 мая из-за пандемии коронавируса.

«Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», — заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Глава государства поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников и обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада.

Решение о переносе торжества на конец июня Путин принял с учетом того, что после прохождения пика распространения коронавируса в России ситуация в большинстве регионов страны и в самих Вооруженных силах остается стабильной.

Парады в честь Победы в Великой Отечественной войне ежегодно проходят в России 9 мая, но в этом году традиционного марша военных по Красной площади не было из-за неблагоприятных эпидемиологических условий. Жители столицы и некоторых российских городов увидели только воздушную часть парада.

Перенести пришлось и марш «Бессмертного полка». Пока он прошел только в онлайн-режиме. Очно его планируется провести в День ВМФ — 26 июля, если эпидемиологическая ситуация не потребует перенести его на более поздний срок. Президент пояснил, что на этой акции невозможно обеспечить соблюдение жестких требований безопасности и дистанцирования в условиях, когда по улицам городов «идет нескончаемый людской поток», поэтому марш не может состояться в один день с парадом.

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