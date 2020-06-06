Старт с самолета: в РФ нашли новый способ запускать ракеты

close

Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Российские специалисты предложили запускать ракеты с самолетов из вертикальных пусковых установок с помощью минометного — «холодного» — старта. По мнению экспертов, благодаря этому можно будет выполнять безопасную стрельбу ракетами даже с самолетов, которые находятся на стоянке без хода.

stopCovid1

Ракеты можно запускать с самолетов из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. С таким предложением выступили специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс», следует из патента на изобретение, опубликованного в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

«Способ вертикального воздушного старта ракет включает вертикальный старт ракеты из пускового контейнера, размещенного на воздушном носителе», — указали в документе. Такое изобретение позволит запускать с самолетов управляемые ракеты, противоракеты и баллистические ракеты, отметили авторы.

Снаряд должен выбрасываться из пусковой установки без запуска двигателя. Это будет осуществляться при помощи, например, порохового аккумулятора давления: он нагнетает пороховые газы, которые выталкивают ракету наружу. Такой старт называется минометным или «холодным».

Предполагается, что во время такой операции ракета включает маршевый двигатель с задержкой — на безопасном расстоянии от своего носителя.

Компенсировать давление на корпус снаряда от набегающего на летящий самолет потока воздуха можно при использовании двигателей стабилизации в носовой части ракеты. Специалисты считают, что предложенное решение с минометным стартом обеспечит безопасную стрельбу ракетами с самолетов «даже на стоянке (аэродроме, месте базирования), без хода».

«Холодный» старт уже используют во многих российских ракетных комплексах. В частности, такие технологии применяются в шахтных и мобильных стратегических ракетных комплексах, в некоторых зенитных РК, на стратегических подлодках и других. Авторы изобретения отмечают, что использоваться могут средства, «известные до даты приоритета изобретения и широко используемые в конструкции пусковых контейнеров ракет и конструкции систем управления ракет».

В патенте на изобретение минометный старт противопоставляется «горячему», который предполагает запуск маршевого двигателя ракеты непосредственно в пусковой установке. Авторы обратили внимание, что такой способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее американскими разработчиками. Они отметили, что он связан с целым рядом технических сложностей, вызванных работой двигателя ракеты внутри фюзеляжа своего воздушного носителя.

В последнее время Россия активно занимается обновлением своего вооружения. В начале года президент страны Владимир Путин заявил, что государство продолжит модернизировать армию и флот, внедряя современное оружие и технику.

Речь идет, в том числе, о лазерных и гиперзвуковых комплексах, а также высокоточных системах, уточнил глава государства.

Некоторые образцы президент назвал «оружием будущего», которое уже прошло испытания и находится на этапе постановки на боевое дежурство в режим постоянной готовности. Задачей этого вооружения Путин назвал обеспечение безопасности страны в долгосрочной перспективе.

Позже министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия, которое, по его словам, позволит качественно увеличить боевой потенциал ВМФ страны в целом. Такое заявление он сделал на заседании коллегии военного ведомства.

Некоторое время спустя стало известно, что Россия собирается ускорить темпы проведения испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.

Как сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе, стрельбы с подлодок начнутся уже в текущем году параллельно с запусками оружия с борта фрегата «Адмирал Горшков».

Один из собеседников агентства отметил, что первые испытания ракеты на подводном носителе планируется выполнять с подлодки «Северодвинск» проекта 885 «Ясень». Сначала стрельбу «Цирконом» с «Северодвинска» проведут из надводного положения, уточнил он. При этом точные сроки проведения новых испытаний источники не назвали.

Источник