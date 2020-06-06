Театрам и концертным залам разрешили возвращать зрителям не деньги, а ваучеры

На возврат денег учреждениям культуры дали шесть месяцев.

Учреждениям культуры в России на фоне пандемии коронавируса позволили возвращать зрителям за отмененные мероприятия не деньги, а ваучеры, по которым можно будет посетить концерты, спектакли и т.д. в будущем.

На возврат денег организациям предоставили срок в шесть месяцев.

Об этом 6 июня заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Во время онлайн-совещания с Владимиром Путиным зампред правительства сообщил, что сейчас на руках у россиян находится около 7 миллионов купленных билетов и абонементов.

«Организации культуры оказались в непростой ситуации», — отметил Чернышенко. Продажа билетов это основная статья доходов для большей части культурных учреждений.

Вице-премьер сообщил, что программу поддержки культурных учреждений включили в план восстановления экономики России после пандемии.

Дмитрий Чернышенко

«Мы рассмотрим, оценим эффект и дадим необходимые поручения, чтобы это было выполнено. Понимаем важность культуры», — сказал Чернышенко.

Ранее 6 июня на встрече с деятелями культуры Путин отметил, что в тяжелые времена российская культура продемонстрировала свою жизнеспособность и открытость обществу.

«На продвижение русской культуры денег хватит», — сказал он.

Президент озаботился проблемой возможной потери артистами квалификации.

«Я хочу еще раз обратиться к главному санитарному врачу, к медикам, подумать вместе с представителями отрасли на тему о том, что можно сделать для наших деятелей культуры, искусства, чтобы они не утрачивали свою квалификацию. Где-то музыканты могут дома потренироваться, певцы могут дома, наверное, но балетное сообщество — нет», — сказал глава государства.

Ранее систему выдачи ваучеров вместо возврата денег разрешили для авиакомпаний России.

От пандемии COVID-19 так или иначе пострадали все сферы и все люди без исключения. Поэтому еще в апреле многие эксперты призывали государство раздать денежную помощь всем поголовно.

Нестандартное применение учреждениям культуры нашли в Волгоградской области. В ДК города Волжского оборудовали подпольные цеха по пошиву масок.