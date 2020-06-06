Турецкие коллегии адвокатов выступят с протестом против возможного ослабления их полномочий

Коллегии адвокатов заявили, что готовы провести демократический протест, если правящая Партия справедливости и развития (ПСР), возглавляемая президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, не пойдёт на диалог и переговоры относительно запланированного закона, пишет Т24.

Отметим, что ПСР в настоящее время работает над законопроектом, направленным на изменение избирательной системы администраций ассоциаций адвокатов посредством пропорционального представительства, что позволит формировать альтернативные ассоциации в конкретных городах, которые смогут направлять своих представителей в Союз ассоциаций адвокатов Турции (ТТВ). Этот шаг фактически позволит альтернативным ассоциациям адвокатов снизить число голосов крупнейших ассоциаций, известных своей критикой в адрес правительства Эрдогана.

Совместное заявление последовало за встречей руководителей 80 коллегий адвокатов, состоявшейся в штаб-квартире TTB в столице Анкаре.

Вместе с тем президент TTB Метин Фейзиоглу подвергся резкой критике в связи с его отказом прочитать совместное заявление, добавляет T24.

Кроме того, коллегии адвокатов обвинили Фейзиоглу в том, что он заранее знал о законопроекте и поддерживал его.

Напомним, что Турция занимает 109-е место из 126 стран согласно Индексу верховенства права за 2019 год, подготовленному международной неправительственной организацией World Justice Project.

Кроме того, по данным Инициативы арестованных адвокатов, с 2016 года в рамках правительственных репрессий более 1 тыс. 500 адвокатов были привлечены к ответственности, более 600 задержаны и 345 осуждены за различные преступления.