Билл Гейтс резко высказался о теории заговора относительно массового чипирования

Уже достаточно долгое время по Сети распространяется мнение, что якобы Билл Гейтс, американский миллионер и основатель всем известной компании Microsoft, планирует чипировать если не весь мир, то большую его часть точно, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Теории заговора начали строиться после того, как пользователи вспомнили интервью предпринимателя двухгодичной давности. Он сообщал, что в ближайшем будущем может случиться эпидемия, человечество будет требовать вакцины. После таких слов многие решили, что Билл Гейтс причастен к эпидемии коронавируса. Возможно, он даже спонсировал создание вируса, чтобы потом произвести чипизацию граждан во время якобы их лечения. На данный момент предприниматель вкладывает деньги в разработку вакцины. Он заявил, что не понимает обвинения людей. Возможно, поводы для всемирного заговора действительно имеются, но массовая чипизация – это все-таки нечто на уровне фантастики. Мультимиллионер даже не имеет производственных мощностей для создания чипов.Гейтс также отметил, что ему сложно опровергать обвинения, так как ситуация в целом весьма глупая и странная. Существование сумасшедших идей действительно беспокоит предпринимателя.Билл Гейтс позаботится, чтобы первыми получили вакцину те государства, где слабо развита медицина. С помощью вакцины предстоит нелегкая задача формирования группового иммунитета. Билл Гейтс ожидает, что 80% населения будут вакцинированы. Ничего не получится, если народ будет думать, что их попытаются чипировать или т. п..Сложно сказать, как теории заговора стали настолько массовыми и смогли убедить миллионы людей. Стоит вспомнить поджигателей вышек 5G: люди серьезно полагали, что сотовые вышки распространяли коронавирус.