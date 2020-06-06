Разгадана тайна гигантских газовых пузырей, образовавшихся в ядре нашей галактики

Долгое время ученые не могли изучить центральные области Млечного Пути, так как их заслоняли так называемые пузыри Ферми. Они представляют собой масштабные выбросы высокоэнергетического газа, исходящие из ядра нашей галактической системы. Пузыри имеют огромные размеры: простираются они на 50 тыс. световых лет от галактического центра и развивают скорость свыше нескольких миллионов миль в час.

Для изучения Млечного Пути был применен телескоп Wisconsin H-Alpha Mapper. Он позволил выяснить ряд важных параметров объектов исследования: их плотность, скорость, температуру. Согласно выводам экспертов, миллионы лет назад произошло событие, которое и спровоцировало появление пузырей Ферми. Некоторые считают, что чёрная дыра в центре Млечного Пути захватила облако водорода, в результате чего образовался огромный прилив энергии.

Полученные данные можно теперь использовать в различных моделях. Стало возможным отслеживание эмиссии, связанной с пузырями Ферми в больших масштабах. Не исключено, что через время ученые выяснят прошлые события в космосе, которые и породили газовые объекты. Пока что ученые изучили саму суть образований, тогда как их происхождение остается под большим вопросом.