Билл Гейтс резко высказался о теории заговора относительно массового чипирования

Теории заговора начали строиться после того, как пользователи вспомнили интервью предпринимателя двухгодичной давности. Он сообщал, что в ближайшем будущем может случиться эпидемия, человечество будет требовать вакцины. После таких слов многие решили, что Билл Гейтс причастен к эпидемии коронавируса. Возможно, он даже спонсировал создание вируса, чтобы потом произвести чипизацию граждан во время якобы их лечения.

На данный момент предприниматель вкладывает деньги в разработку вакцины. Он заявил, что не понимает обвинения людей. Возможно, поводы для всемирного заговора действительно имеются, но массовая чипизация – это все-таки нечто на уровне фантастики. Мультимиллионер даже не имеет производственных мощностей для создания чипов.

Гейтс также отметил, что ему сложно опровергать обвинения, так как ситуация в целом весьма глупая и странная. Существование сумасшедших идей действительно беспокоит предпринимателя.

Билл Гейтс позаботится, чтобы первыми получили вакцину те государства, где слабо развита медицина. С помощью вакцины предстоит нелегкая задача формирования группового иммунитета. Билл Гейтс ожидает, что 80% населения будут вакцинированы. Ничего не получится, если народ будет думать, что их попытаются чипировать или т. п..

Сложно сказать, как теории заговора стали настолько массовыми и смогли убедить миллионы людей. Стоит вспомнить поджигателей вышек 5G: люди серьезно полагали, что сотовые вышки распространяли коронавирус.