28 лет назад монах предсказал вирус, которым заразятся больше половины населения Земли

Предсказание было сделано 14 и 16 августа. Тогда мужчина, которого уже с нами нет, заявил, что болезнь окажется пострашнее СПИДа. Монах призвал весь мир подготовиться к тому, что госпитали могут быть переполнены.

В предсказании отмечалось, что заражение возможно через обычное рукопожатие или даже разговор лицом к лицу. Болезнь унесет жизни не только обычных людей, но и медработников. Много людей умрет в мучениях.

По словам монаха, ничего не поможет спастись человечеству: маски отстрочат заражение, однако оно все равно рано или поздно случится. Воздух будет заражен.

Ши Сюаньхуа назвал эпидемию пострашнее атомной бомбы. Вирус охватит большую половину населения планеты, затронутыми окажутся все континенты. Болезнь придет резко, словно наводнение. Полностью остановить ее будет невозможно.

Монах поведал людям будущее не для того, чтобы напугать, а чтобы человечество могло подготовиться. Причину эпидемии монах назвал одну – отсутствие веры в Будду. Даже те, кто исповедует буддизм, якобы негативно настроены к Законам Будды. Такие люди разрушают эти Законы, как итог – в мире всё чаще появляются катастрофы и беспорядки.

Разумеется, причина появления пандемии далека от той, которую назвал монах. Однако факты о штамме вполне сходятся с реальностью. Сам монах родился 16.04.1918 в провинции Хэйлунцзян (в прошлом – Цзилинь). Интересно, что после смерти 07.07.1995 тело мужчины приобрело пурпурно-золотой цвет. В буддизме такое возможно, если человек достиг больших высот в работе над собой.