Жители одного алтайского села протестуют против закрытия единственной школы

Более 100 человек из села Пятков Лог Волчихинского района поставили свои подписи под обращением к губернатору Виктору Томенко и районному депутату Елене Перевозчиковой с просьбой сохранить школу, которую местные чиновники решили ликвидировать. Копия письма имеется в распоряжении ИА «Банкфакс». Как пояснила редакции Перевозчикова, о закрытии учебного заведения официально объявили в конце мая не сессии райсовета, и сельчане забили тревогу. В случае, если ситуацию не удастся решить, 15 семей готовы сменить место жительства, чтобы успеть пристроить детей в другие школы к началу учебного года. Тем временем в районной администрации от устных комментариев «Банкфаксу» на данную тему отказались, попросив направить официальный запрос.

Как следует из текста письма, власти пояснили жителям села Пятков Лог, что оставлять Пятковологовский филиал Волчихинской средней школы № 2 нецелесообразно, поскольку основное количество предметов ведут специалисты не того профиля. Поэтому им предложили возить детей в соседнее село Коминтерн на автобусе. Однако сельчане не согласны таким подходом чиновников. Они заявили, что их дети не виноваты в том, что власти района не в состоянии найти нужных педагогов-предметников. К тому же в школе сейчас работает несколько молодых специалистов, которые в случае закрытия учреждения сразу покинут Пятков Лог. Там же трудоустроены три уборщицы, сторож, завхоз, повар и дворник. Все эти люди также останутся без работы.

Что касается возможного обучения в селе Коминтерн, родители школьников считают, что такие поездки опасны для жизни и здоровья их детей. Дело в том, что расстояние между селами составляет 12 км, и зимой дорогу часто переметает снегом. Там уже неоднократно застревал транспорт, в том числе и с маленькими детьми в салоне. В связи с этим сельчане опасаются, что их дети могут не доехать до школы или обратно и оказаться в сложной ситуации.

Жители Пяткова Лога также отметили, что у них в селе большие проблемы со связью и Интернетом, поэтому в период пандемии, когда большинство учеников занималось онлайн, задания их детям разносили учителя. Если школу закроют, дистанционное образование даже в таком формате станет невозможным. В связи с этим они спешно направили обращение депутату райсовета Елене Перевозчиковой и губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Бумагу подписали 105 человек.

В беседе с корреспондентом ИА «Банкфакс» районный депутат Елена Перевозчикова подтвердила, что местное население действительно очень взволновано сложившейся ситуацией. По ее словам, о скорой ликвидации филиала школы 29 мая на сессии райсовета сообщил председатель комитета по образованию и делам молодежи района Петр Лавриненко. Он заявил, что это инициатива главы района Елены Артюшкиной. Депутатов попросили проголосовать за данный вопрос, однако народные избранники возразили, что он сформулирован некорректно, и потребовали это исправить, а также настояли на проведении опросного голосования среди местных жителей. В результате его назначили на 25-26 июня, по результатам которого будет принято какое-то решение.

Между тем сама Перевозчикова считает, что ситуация в селе складывается патовая. Люди готовы массово покинуть населенный пункт в поисках лучшего образования для своих детей. Уже 15 семей изъявили желание переехать, если школу все-таки закроют. По мнению депутата, в дальнейшем это спровоцирует ликвидацию библиотеки, Дома культуры и других соцобъектов. Против закрытия школы выступает и глава местного совхоза, который всерьез опасается массового оттока работников. Причем по словам Перевозчиковой, совхоз активно развивается, работает на прибыль и является важным налогоплательщиком.

Депутат также заявила, что инициатива о закрытии школы исходит непосредственно от главы района Елены Артюшкиной. Три года назад, когда та только пришла к власти, она якобы сразу высказывала идею о ликвидации данного филиала, однако тогда ей это не удалось. Теперь вопрос был поднят главой вновь. «Эта ситуация затеяна главой давно, за годы ее руководства из села и так уехало большое количество жителей, а теперь она хочется довести народ до крайнего состояния. На нее постоянно поступает большое количество жалоб, в том числе и в край, но она продолжает, и пока никто не может на это повлиять. Большинство депутатов просто заглядывают ей в рот. Именно поэтому жители села обратились ко мне, хотя я даже не являюсь представителем их округа, в надежде найти поддержку у человека, который не боится говорить вслух о проблемах. Искренне надеемся, что благодаря освещению в СМИ нам удастся сохранить и школу, и население», — заключила Перевозчикова.

Тем временем председатель комитета по образованию и молодежной политике Волчихинского района Петр Лавриненко от комментариев ИА «Банкфакс» по телефону отказался. Он попросил направить в администрацию официальный запрос, что и было сделано.

Напомним, что в Алтайском крае в последние годы продолжается оптимизация учреждений образования, и в большинстве случаев она сталкивается с резко негативной реакцией населения. Так, жители Тюменцевского района тоже несколько лет бьются за сохранение сельских школ. В середине мая 2017 года единственную в селе Андроново школу закрыли из-за протечки крыши. Дети заканчивали учебный 2016-2017 год в школе соседнего села Грязново. После ремонта начальную школу в здание вернули, а вот основную решили навсегда перевести в Грязновскую СОШ, с чем категорически были не согласны родители учеников. Они предлагали, чтобы их дети учились на первом этаже в две смены, и даже были готовы приходить и переставлять парты в кабинетах. Жители села обращались во множество инстанций, включая Министерство образования и науки Алтайского края, региональную прокуратуру, а также записали видеообращение к губернатору Алтайского края. В результате школу все уже удалось отстоять через суд. Однако администрация Тюменцевского района Алтайского края подала апелляцию на данное решение суда, и краевой суд его отменил. А позже андроновцам снова удалось добиться своего и победить чиновников в суде.

Позже их примеру последовали и в селе Черемшанка. 1 марта 2019 года директор Тюменцевской школы Татьяна Калужина провела с черемшанцами собрание, на котором пыталась объяснить, почему родителей не уведомили о реорганизации учреждения заранее и встретились с ними только через месяц после фактического объединения школ. Однако доводы многим сельчанам показались неубедительными. Они были уверены, что пока объединение учреждений произошло лишь на бумаге, но со временем филиал могут закрыть, и детям придется ездить на занятия за несколько километров от дома. «Та же ситуация уже произошла в соседнем поселке Кулундинском, в результате большинство жителей просто разъехались, мы не хотим допустить той же ситуации и намерены добиваться отмены данного постановления районной администрации через суд», — заявляли жители Черемшанки, которых поставили перед фактом перевода школы в статус филиала.