Работающим пенсионерам предложили вернуть индексацию пенсий

Работающим пенсионерам в России предложили вернуть индексацию пенсий. Соответствующий проект закона в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов, сообщил один из авторов документа главы комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов.В законопроекте предлагается возобновить индексацию пенсий этой группе населения уже с 1 июля 2020 года.Авторы инициативы предлагают установить стоимость одного пенсионного коэффициента в размере 93 рублей, а фиксированную выплату к страховой пенсии — в сумме, равной 5686 рублям 25 копейкам.Индексации пенсий работающим пенсионерам было остановлено в 2016 года, с тех пор в Государственной Думе не раз звучали инициативы о возобновлении индексации, однако все они отклонялись. Ежегодные дополнительные расходы на индексацию пенсий могут составить 368 млрд рублей, это немалые суммы.

На начало 2020 года в России работали около 7 млн. пенсионеров. Надо отметить, что большая доля из них — квалифицированные специалисты, их опыт и умения проверены конкуренцией, ведь несмотря на их преклонный возраст работодатели охотно оставляют их на работе. При этом, безработица на начало года составляла примерно 3,5 миллиона человек.