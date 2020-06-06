В Татарстане разрешили работу кафе и ресторанов на летних верандах

Власти Татарстана разрешили работу заведений общепита на летних верандах. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Так, согласно документу, в республике допускается работа кафе при обслуживании посетителей на вынос или при организации доставки, разрешается оказывать услуги общественного питания в организациях для сотрудников и в гостиницах для проживающих в них граждан.

С 11 июня заведениям общепита разрешат принимать посетителей на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов при условии размещения столов с соблюдением дистанции в 1,5 метра. При этом само заведение должно иметь подключение к централизованным системам водоснабжения и канализации.