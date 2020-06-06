Грандионые стирки сродни подвигу — Как стирали в деревне

Современные хозяйки, особенно молодые девушки, могут и не понять, что значит кипятить белые вещи и зачем вообще это делать. Но если вернуться на пару десятков лет назад, то мы узнаем, что это наиболее эффективный вариант вернуть белым вещам белизну и избавить их от пятен. В прошлом столетии стирка была непростым занятием.Ну а если хорошо вдуматься, то весь процесс стирки в прошлом столетии нам, современным людям со стиральными машинами-автоматами, вообще непонятен. Для нас это тяжелый, сложный труд. А представьте, как с этим занятием справлялись деревенские женщины. Большую стирку того времени можно сравнить разве что с квестом. Сначала набирали воду в реке или колодце / Фото: twitter.comСамое первое, что потребуется сделать перед началом стирки, это притащить из озера, если оно недалеко, или колодца воду. Ходить приходилось несколько раз. Наши бабушки считали, что самая лучшая для этой цели вода – дождевая. В ней хорошо мылилось мыло, а еще она «мягкая». На втором этапе подготовки вода грелась. В большинстве случаев делали это на печке в бане. Иногда и кипятильниками пользовались, но это было не всегда безопасно, да и электроэнергии много тратилось.Дальше процедура знакомая – разбор одежды по цвету и степени загрязнения. Более грязную одежду сначала замачивали, иногда с добавлением щелока в теплой воде. Щелок, приготовленный холодным способом / Фото: mir-zdravia.com.uaВ определенный временной промежуток щелок считался отличным моющим веществом, причем средство это было универсальным. Использовалось оно не только во время стирки, но и во время купания – им мыли волосы и тело. Производили его из обычной золы из печки. Способы изготовления были разными: холодный и горячий. Щелок в жидком виде делался холодным способом. Полведра воды заливалось обычной холодной водой и затем эту смесь оставляли на три дня. После того, как мыльная вода отстоится, ее сливали, а затем в ней стирали. Горячий способ делал щелок густым / Фото: gidroguru.comЧтобы сделать щелок густым, использовался горячий способ. Зола, залитая водой, кипятилась, после чего фильтровалась, а затем выпаривалась. В итоге оставалось вещество, по консистенции похожее на наше жидкое мыло. Средство было очень концентрированным и сильнодействующим. Если использовать его неосторожно, то можно было даже получить ожог.

Стирали и хозяйственным недорогим мылом. Многие и сегодня помнят большие куски коричневого мыла с не очень приятным запахом. Были они абсолютно у каждой хозяйки. Этим мылом натирали одежду, особенно сильно загрязненную или же натертой на терку стружкой заменяли стиральный порошок. Сам процесс стирки осуществлялся вручную или на специальных досках / Фото: picryl.comПосле замачивания начиналась стирка. Делалось это либо вручную, либо на специальных досках. Были раньше такие ребристые специальные приспособления, которые и сегодня многие вспомнят. Если стирка небольшая, то это было очень удобно. Ну, а когда вещей много, то нередко костяшки на пальцах стирались до крови.Были и варианты стирки белья ногами. Вещи замачивались в ванне из жести, а затем их начинали топтать ногами. Есть такое слово «прачка». Так вот оно является производным от «прать», что в переводе значит «топтать».После стирки белье требует отжима. Делали это тоже вручную. Естественно, требовалась большая сила. В некоторых случаях одна хозяйка справиться с задачей не могла, и тогда она просила подмогу. Отжимали одну вещь, например, постельное белье вдвоем.Нередко белые вещи становились серыми или желтели, поэтому их нужно было отбелить, и делали это с помощью кипячения. Запах во время этой процедуры стоял не самый приятный, да и пар обычно был почти как в парилке. Полоскали белье в ближайшем водоеме / Фото: yandex.uaПолоскание белья – это отдельная тема. Для этого шли на озеро или реку. Погода значения не имела. Даже в проруби деревенские жительницы прополаскивали вещи после стирки. Страшно подумать, как можно в ледяной воде достаточно долго выполаскивать что-то, но так действительно было. Старые белые вещи иногда еще полоскали в воде, в которую добавляли синьку. Цель этого действия заключалась в том, чтобы они имели более свежий вид и не видна была желтизна. После отжима постиранные вещи вывешивались на улицу / Фото: sitella.livejournal.comТекстильные изделия повторно отжимались и развешивались на улице на веревках. Чтобы они не улетели от порыва ветра, их фиксировали прищепками. Тогда они были исключительно деревянными. Со временем пружины на них ржавели и эти характерные отметки оставались на выстиранном белье. Белье сушили на улице даже в сильные морозы / Фото: photoline.ruДаже в зимний период вещи вывешивали на улице, где они замерзали и становились похожими на листы. Так они могли сохнуть неделю, а когда их заносили в дом, то еще и там досыхали. Зато аромат стоял свежий и неповторимый. Если представить себе всю эту картину, становится понятным, почему взрослые ругали детей за испачканные вещи. Грандиозная стирка в то время была сродни подвигу.