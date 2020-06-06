Врач назвала 7 возможных причин появления отеков

Каждый человек в жизни хотя бы раз сталкивался с отеками. Считается, что их «дают» почки, но это не совсем правильно. Врач-нефролог Лариса Рогозина назвал 7 возможных причин появления отеков, а также обозначила, что делать в каждом конкретном случае.

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По словам медика, отеки могут появиться, если человек находится в состоянии длительного стресса и не может спать нормально, присутствует еще и бессонница. На фоне такого состояния в организме стремительно и в большом количестве вырабатываются гормоны кортизол и альдостерон, которые влияют на минеральный обмен. В этом случае надо обратиться к психотерапевту или психиатру и решить проблему со стрессом.

Вторая причина — гипотиреоз, когда снижена функция щитовидной железы. Если есть подозрения, надо обратиться к эндокринологу и сдать кровь на гормоны.

Солевые отеки — одни из наиболее распространенных. Врач объясняет: натрий находится вне клетки, а калий внутри клетки. В норме сохраняется баланс. Однако при употреблении соли вода из клетки тянется к натрию, возникает отек.

В этом случае человеку надо ограничить употребление соли и соленые продукты в рационе.

Отеки могут быть спровоцированы и молочными продуктами. Особенно творогом, цельным молоком, кисломолочными продуктами. Сыры и масло к отекам не приводят. Объясняются они инсулиновым индексом. Инсулин, как известно, задерживает воду. В этом случае врач рекомендует полностью исключить молочные продукты сроком на три месяца.

Избыток сладкого — еще одна причина одутловатости лица, «налитых» ног и рук.

«Все мы из химии знаем, что одна молекула глюкозы задерживает четыре молекулы воды. Инсулин влияет на минеральный обмен воды и способствует задержке жидкости. Что делать? Исключить быстрые углеводы!», — советует врач.

Лариса Рогозина говорит, что довольно часто у отеков может быть аллергическая природа. В этом случае надо обратиться к аллергологу и избегать контактов с аллергеном.

Наконец, отеки могут быть безбелковыми. Они появляются при уменьшении количества белка в крови, ниже чем 50 г/л. Жидкая часть крови не удерживается в русле, происходит ее пропотевание в ткань.

В этом случае нефролог рекомендует обратиться в больницу, сдать анализ на суточную протеинурия и проверить функцию печени.

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