Муж хочет отобрать бизнес: Айза подала на развод с Дмитрием Анохиным

Телезвезда раскроет подробности личной жизни в новом реалити-шоу.

35-летняя телеведущая и бизнес-леди Айза Анохина все-таки подала заявление на расторжение брака со вторым супругом Дмитрием Анохиным, с которым прожила вместе почти 5 лет. Об их расставании стало известно в феврале этого года, но о причинах развода Айза подробно расскажет в новом реалити-шоу «Супер Айза».

Как призналась телезвезда, вместе с Анохиным они открыли общий бизнес — салоны красоты в Москве. Дмитрий отказался продавать жене свою долю и намерен отобрать салоны у Айзы. Тем не менее, светская львица разрешает видеться Анохину и с сыном Элвисом, и с Сэмом — наследником рэпера Алексея Долматова.

«Сами всегда был очень близок с Димой. Они хорошо общались. Я сразу сказала сыну, что он может общаться с Димой, видеться с ним. Да, Сами его любит, но сам говорил мне, чтобы я Диму больше не прощала. Сын видел, как я плакала» — подчеркнула звезда.

Айза пообещала зрителям, что реалити-шоу с ее участием будем предельно честным и откровенным. Она не смотрела выпуски до выхода на телеканале и сама с нетерпением ждет премьеру.

«Дефекты лица очень видны на суперпрофессиональной камере. Я никогда не смотрю до эфира, только вместе со всеми на телеке. Могу максимум сказать: «Блин, какой я урод». Это все мои переживания, и я не впадаю в апатию. Ну урод и урод» — поделилась Айза.

Напомним, что ранее телеведущая откровенно рассказала, почему от нее отвернулись родители. В начале февраля разгорелся конфликт между ней и адвокатом Катей Гордон. Айза назвала бывшую подругу «наркоманкой и неблагодарной алкоголичкой». Также она резко высказалась в адрес рэпера Птахи, который распространил слухи об их интиме.