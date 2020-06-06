Раскрыта опасность второй волны коронавируса

Японский врач-инфекционист Акихиро Сато заявил, что вторая волна коронавирусной инфекции нового типа является практически неизбежной.По его словам, число положительных тестов на инфекцию во вторую волну может превышать их количество во время первой.Эксперт также отметил, что лишь небольшое число тестов на антитела к коронавирусу показывает положительный результат, что говорит о том, что примерно 99% населения «не переболели».

«Таким образом, возможно, что число зараженных при второй волне будет больше, чем при первой», — поведал Сато.Он добавил, что распространение COVID-19 пойдет на спад при наличии антител у 60% населения. При этом большую опасность представляет и то, что многие системы здравоохранения окажутся неготовыми к новой волне большого количества новых пациентов.