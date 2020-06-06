История чёрных конфедератов

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Актуальная, в свете очередного конфедератопада в США, статья о неграх воевавших на стороне Конфедерации против Северян.

Статья конечно излишне апологетическая в отношении Конфедерации, но содержит интересную фактуру по чернокожим сторонникам Конфедерации.

История чёрных конфедератов

История вещь очень хитрая. Её надо просеивать как породу при добыче золота. Вот что к примеру известно о так называемой Гражданской войне США ? То что якобы благочестивые янки, воевали чтобы рабов освободить. Хотя на самом то деле причины войны крылись в экономике. Янки просто напросто душили Юг своей экономической политикой, все что ввозилось на Юг с Севера ввозилось втридорога, Юг хотели сделать сырьевым придатком. Но ведь войну то не начнешь просто так, нужен предлог. И лучше чтобы этот прелог был выгоден для агрессора, то есть представлял его в выгодном свете. Ну и соответственно Юг начали выставлять в самом не приглядном свете, мол злые рабовладельцы, куда там Древнему Риму… Хотя на самом то деле постепенно Юг сам отменял рабство, с каждым годом всё больше рабов становились свободными, причем их устраивали в жизни. Ну то есть давали работу и т.д. Но это так, присказка, сказка впереди…А вот то что чёрные южане сражались за Юг, да ещё как сражались официальная история мягко говоря отрицает. И ладно бы только в США, где бал правят всякие либерофашисты и иже с ними. Так ведь и в России также! Вот к примеру когда я говорю людям о чёрных героях КША, то первая реакция у них, как бы это помягче : А это не пи..дёшь? Ну и так далее…

А ведь не просто так скрывают правду о чёрных конфедератах. Ведь если официльно признать это, то есть признать то что чёрные южане плечом к плечу с белыми южанами сражались против агрессоров-янки, то север предстаёт совсем уж неприглядно. Получится что южане не были тупыми злобными расистами, иначе разве стали бы чёрные жители Юга так сражаться за Конфедерацию? Ниже я приведу сведения об этих верных сынах Юга. Информация взята с одно русского сайта. Причем, прошу заметить инфа этому сайту предоставлена Сыновьями Ветеранов Конфедерации, это организация потомков солдат Юга. Итак: …

Как минимум, 35 процентов свободных негров и 15 процентов рабов горой стояли за Конфедерацию все 4 года войны.

Уже в апреле 1861 г, т.е. в первые дни конфликта, редактор газеты штата Виргиния, важнейшего оплота Конфедерации, провозгласил «трижды ура свободным неграм-патриотам Линчбурга», узнав, что 70 чернокожих предложили себя в полное распоряжение властей КША «ради защиты Страны Дикси от тирании федерального правительства Линкольна».

Прошло совсем немного времени, и вот, выдающийся негритянский аболиционист Фредерик Дуглас, посвятивший всю жизнь борьбе за права и интересы братьев по расе, с изумлением отметил: «Немало цветных служит в Армии конфедератов! Причем не только поварами, слугами и подсобными рабочими, но — полноправными солдатами. Они горят желанием убивать всех нас, сторонников федерального правительства, и готовы всемерно подрывать его политику».Его соратник Горацио Грили позже записал: «С первых дней войны негры активно участвуют в военных операциях КША. На Юге из их числа формируют регулярные части мятежной армии, их обучают по общим уставам, а на парадах они маршируют плечом к плечу с подразделениями из белых южан; между тем подобное пока совершенно немыслимо в Вооруженных Силах Севера».

Поэтому доктор Льюис Штейнер из «Санитарной комиссии США» вовсе не удивился, став свидетелем, как «три тысячи негров-конфедератов в полной боевой выкладке — вооруженных до зубов холодным и огнестрельным оружием — прошли маршем по Мэриленду» осенью 1862 года в составе 55-тысячной армии генерала Роберта Ли. Вторгшись в нейтральный «рабовладельческий» Мэриленд, Ли рассчитывал пополнить войска волонтерами, однако встретил весьма холодный прием у белого населения — никак не у чернокожих! Штейнер, которого оккупация конфедератов застала в г. Фредерик, свидетельствовал: «Большинство местных негров во всеуслышание заявляли о своем стремлении вступить в ряды Армии КША». Черные солдаты генерала Ли активно участвовали и в главном событии Мэрилендской кампании — жестокой битве 17 сентября у Шарпсберга, на берегах густо окрасившегося в тот день в кроваво-красный цвет ручья Энтайтэм.Двумя месяцами ранее янки-ветераны из Потомакской армии, пережившие двухдневное сражение с войсками генерала Джонстона у поселка Семь Сосен, с ужасом рассказывали товарищам: «В первых рядах противника находились два полка негров-мятежников. От них не было никакой пощады северянам — ни живым, ни раненым, ни павшим: они калечили, и издевались, и грабили, и убивали нас самыми жестокими способами!»

Чернокожий конфедерат Джордж, попавший в плен к федералам, так объяснял свое мужественное поведение: «Я не дезертир. У нас на Юге дезертиры позорят свои семьи, и я такого никогда не сделаю».Свободные и подневольные негры служили даже в ударных кавалерийских частях Натаниэля Бедфорда Форреста, известных своей беспощадностью и отчаянными рейдами по тылам неприятеля. Генерал Форрест, самый агрессивный военачальник КША и непримиримый враг северян, давал им крайне лестную оценку: «Эти парни оставались со мною до конца. Люди вроде них — лучшее, чем обладала Конфедерация!»

Довольно любопытный случай описывает историк Эрвин Л. Джордан на страницах монографии «Чернокожие конфедераты и афро-янки во время Гражданской войны на территории Виргинии». Однажды северянам удалось пленить «многорасовый» отряд конфедератов, состоявший из белых рабовладельцев и негров обоих сословий. На предложение свободы в обмен «всего лишь» на клятву верности Соединенным Штатам некий вольный негр дерзко бросил в лицо командиру янки: «Да ни за что! Я навсегда мятежный ниггер!». За ним молодой раб гордо ответил, что не может делать ничего противного чести и совести. В общем, на всю группу лишь один-единственный белый офицер присягнул правительству Линкольна, остальных же отправили в лагеря военнопленных. Раб изменника, вернувшийся из заключения домой в 1865 г., с негодованием вспоминал, горестно качая головою: «Стыд и срам! Масса — нехороший человек! Совсем нету принципов!»

Среди негров-«диксикратов» встречались личности яркие и неординарные. Например, родившийся в 1800 г. (и проживший около 110 лет!) свободный негр Джеймс Кларк. Уже достаточно пожилым (61-летним) человеком он покинул многочисленное семейство, дабы исполнить патриотический долг в качестве рядового 28-ого Джорджийского Добровольческого Полка. Прошел всю боевую страду своего подразделения. И лишь когда ему стукнуло 104 года, глубокий старец, честно трудившийся до той поры на различных поприщах, посчитал себя вправе хлопотать о давно заслуженной им ветеранской пенсии.

Бывший раб Горацио Кинг, маститый инженер, проектировавший мосты по всем Соединенным Штатам, внес значительный вклад в оборону Дикси; всегда с гордостью вывешивавший знамя Конфедерации, Кинг получал важные контракты на постройку кораблей для ее ВМФ.

На счету слуги Сэма Эша — первый офицер-янки, убитый конфедератами: майор Теодор Уинтроп, видный аболиционист.

Прославившиеся в той же Джорджии в конце 19 века священники-гуманитарии — верные друзья с юности Александр Харрис и Джордж Двелле доблестно сражались всю войну в рядах 1-го Добровольческого Полка родного штата.

Знаменитые «Ричмондские гаубицы» наполовину состояли из чернокожей милиции. Батарея № 2, которую обслуживали негры, сражалась при 1-м Манассасе. В этм же сражении принимали участие два полностью «черных» полка, один из рабов, другой – из свободных. Оба этих полка понесли тяжелые потери.

Рядовой Джон Букнер вошел в анналы военной истории Юга как герой сражения при Фонте Вагнер против 54-го Негритянского Массачусетского Полка федеральной армии.

Джордж Уоллес, денщик самого Роберта Ли, бывший рядом с ним в Аппоматтоксе при сдаче оружия в печальный день 12 апреля 1865 г., позже служил народу Джорджии в качестве сенатора штата.Денщик же генерала Томаса «Каменная Стена» Джексона, трагически погибшего в мае 1863 г, удостоился великой солдатской чести вести под уздцы на похоронах прославленного полководца его коня «Гнедой Малыш».

К февралю 1865 года на судах ВМФ Конфедерации служило более 1 100 чернокожих матросов. В числе последних южан, капитулировавших в Англии на борту «Шенандоа» через полгода после официального окончания войны, было несколько негров.

Негр Мозес Даллас, служивший рулевым на канонерке лейтенанта Томаса Пело, пал смертью храбрых вместе с командиром и многими товарищами во время смелого рейда почти в стиле камикадзе против корабля ВМФ США «WaterWitch» в июле 1864 года при Грин-Айленд-Саунд. Перед отплытием Пело приказал маленькому чернокожему юнге Джону Дево покинуть судно; Дево, ставший впоследствии известным политиком Джорджии и владельцем газеты «Саванна Трибюн», до самой смерти в преклонном возрасте ухаживал за могилой храброго лейтенанта, бережно чтил его память и считал своим спасителем.

Белые и черные милиционеры в равной степения дали отпор войскам Союза в сражении при Грисволдсвилле в Джорджии, при этом погибло более шести сотен стариков и подростков – и белых, и черных.

Дик Поплар еще в ранней молодости прославился в г. Петербурге (Виргиния) как непревзойденный повар из фешенебельного отеля «Боллингброк». Вступив волонтером в Армию Конфедерации, он прилежно служил по специальности, пока не был пленен в знаменитой битве при Геттисберге (1-3 июля 1863 года), унесшей жизни большего числа американцев, нежели вся Вьетнамская война. Проведя 20 месяцев в зловещем мэрилендском лагере «Пойнт-Лукаут» (чернокожие охранники которого имели печальную «славу» садистов и палачей), Поплар, несмотря на ежедневный жесткий прессинг, пытки и издевательства, всякий раз отказывался предать Дикси присягой «законному правительству» США, объявлял себя «сторонником Джеффа Дэвиса» (Президент КША ) и публично расхваливал Конфедерацию. Вернувшись после войны в Петербург, несгибаемый южанин вскоре стал преуспевающим бизнесменом-кулинаром, гордостью родного города. Похоронен Поплар как «верный Сын Юга» — со всеми почестями, положенными известным ветеранам Конфедерации.

Южный генерал Джон Б. Гордон (Армия Северной Вирджинии) сообщал, что все его подчиненные выступают в пользу организации цветных войск, что их появление «очень воодушевит армию». Сторонником создания черных полков был и генерал Ли. А газета «Ричмонд Сентинел» писала в передовице 24 марта 1864 г.: «Никто не будет отрицать тот факт, что наши слуги (на Юге не было популярным слово «раб») более достойны уважения, чем наступающие на нас с Севера пестрые орды… С недоверием к черным конфедератам должно быть покончено…».

И кстати — «реакционная» Конфедерация, в отличие от «революционного Севера», не знала ни судов Линча, ни концлагерей, и дикие погромы, типа июльского, 1863 г, в Нью-Йорке, когда недовольные введением обязательной воинской повинности громилы растерзали сотни цветных и сожгли множество домов, в т.ч. негритянский детдом (десятки несчастных сирот погибли в пламени), были совершенно немыслимы в КША.

Более 180 000 черных южан из Вирджинии обеспечивали нормальное функционирование армии Конфедерации. Они выполняли множество работ – были санитарами, возницами, пожарниками, машинистами, кочегарами, лодочниками, кузнецами, механиками, колесными мастерами и т.д. В начале 20-х годов 20-го века всем им были назначены военные пенсии наравне с белыми солдатами.

Вплоть до Первой Мировой войны на улицах городов и поселков Америки регулярно проводились парады стареющих воинов Дикси, и чернокожие «мятежники» так же гордо вышагивали в поношенной серой униформе, как и все их братья по оружию — будь то белые протестанты-англосаксы, католики-ирландцы, евреи, индейцы и даже китайцы.

Но некоторым пришлось не по душе участие чернокожих в этой войне

Историк Эд Бэррс по этому поводу заметил: «Я не хочу называть замалчивание роли чернокожих по обе стороны линиии Мейсона-Диксона (т.е. границы между южными и северными штатами) заговором, но таковая тенденция четко определилась где-то после 1910 года». Историк Эрвин Л. Джордан-младший назвал такое положение вещей «укрывательством истины», начавшимся еще в 1865 году. Он писал: «Занимаясь исследованием военных пенсионных записей, я обнаружил, что чернокожие в своих заявках на получение пенсии указывали, что они были солдатами, но слово «солдат» потом было вычеркнуто чьей-то рукой. Вместо этого вписывали «личный слуга» или «возница». Другой же чернокожий историк, Роланд Янг, говорит, что он не удивлен тому, что так много негров сражалось на стороне Конфедерации:

«Многие, если не большинство, черных южан хотели поддержать свою страну» и таким способом доказывали, что «можно ненавидеть систему рабовладения, но одновременно любить свою страну».В 1913 году, тысячи ветеранов, северян и южан, приехали в Геттисберг на отмечание

пятидесятой годовщины битвы. Организаторы мероприятия подготовили места для

размещения гостей, в том числе отдельные палатки для ветеранов-негров из армии

северян. Однако, к их удивлению, в город также прибыла группа негров воевавших за

конфедерацию. Мест для них не оказалось, и черные конфедераты должны были спать

на соломенных матрасах в главном тенте лагеря. Узнав

об этом, белые ветераны из Теннесси пригласили чернокожих в свой лагерь, выделили

им отдельную палатку и поделились продуктами.

В начале 20-го века многие члены организации «Объединенные ветераны Конфедерации» выступали за предоставление бывшим рабам земельного участка и дома. В свое время победившие янки пообещали каждому освобожденному рабу «сорок акров и мула», но так и не выполнили своего обещания. Ветераны Конфедерации были благодарны бывшим рабам, «тысячи из которых проявили во время войны максимальные верность и лояльность», но в итоге оказались прозябающими в нищете больших городов. К сожалению, законодательные инициативы ветеранов-южан не нашли поддержки на Капитолийском холме.

Первый военный памятник, отдающий должное афроамериканцам-конфедератам, возведен на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне в 1914 году. На нем изображен чернокожий солдат, шагающий нога в ногу с белым конфедератом, и белый южный солдат, передающий своего ребенка на руки чернокожей няньке.

https://theblackskif.livejournal.com/681.html – цинк

Для примера.

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

История чёрных конфедератов

Как говорят дочери офицеров Конфедерации из Алабамы, не все так однозначно…