63 80 количество выздоровевших COVID-19 жителей Алтайского края июня превысило число заболевших

В Алтайском крае число выздоровевших от коронавируса за минувшие сутки превысило количество инфицированных. Выписано из госпиталей — 80 пациентов, новых случаев заболеваний – 63, сообщает оперативный штаб по региону.

Из 63 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Барнауле заболели 46 человек, в Рубцовском, Кулундинском, Благовещенском, Калманском районах – по два, в Павловском, Советском, Тальменском, Косихинском, Алейском, Заринском, Топчихинском, Чарышском районах и Новоалтайске — по одному. Минздрав региона также сообщил об одном смертельном случае, пациентка была инфицирована коронавирусом, однако установлено, что смерть произошла по другой причине.

На 6 июня общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2255 человек, в том числе 220 детей до 17 лет включительно. 264 случаев зарегистрировано у больных внебольничной пневмонией, 527 – у заболевших ОРВИ, в 1464 случаях – бессимптомное течение. Тяжелобольных – 52, на аппарате ИВЛ – двое. Выздоровело – 994 человека (859 взрослых и 135 детей), за прошедшие сутки — 80 (взрослые – 69, дети – 11).

Скончались за весь период 26 взрослых, в том числе 15 случаев от COVID-19, в девяти случаях имели место иные причины смерти, два случая находятся на экспертизе.

На 6 июня находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 3308 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция для 26 196 человек. Всего в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 119 982 человека.