Теннисистка рассказала о страхе коронавируса перед белорусами

Арина СоболенкоФото: Сергей Лескеть / РИА Новости

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о ситуации в ее стране во время пандемии коронавируса. Спортсменка высказалась в прямом эфире коллеги из России Юлии Путинцевой в Instagram. Фрагмент беседы приводит «Чемпионат.com».

По словам теннисистки, COVID-19 обошел Белоруссию, так как боится местных жителей. Она также обрадовалась тому, что в ее стране не вводилось жестких ограничительных мер, а ситуация остается стабильной. Соболенко добавила, что не может потрогать коронавирус, поэтому сомневается в его существовании.

Соболенко стала победительницей турнира серии «Большого шлема» US Open в 2019 году в парном разряде. Также в ее активе девять побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Шесть из них — в одиночном разряде.

В Белоруссии разрешены массовые мероприятия, в том числе спортивные, поскольку власти не вводили жестких карантинных ограничений для борьбы с коронавирусом. Президент республики Александр Лукашенко объяснял это экономическими причинами.

В отличие от многих мировых первенств чемпионат Белоруссии по футболу не уходил на перерыв. Кроме того, матчи разрешается посещать болельщикам.