Байден осудил Трампа за упоминание Джорджа Флойда в заявлении по росту занятости

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Reuters

Экс-вице-президент США Джо Байден осудил американского лидера Дональда Трампа за упоминание погибшего от действий сотрудников полиции афроамериканца Джорджа Флойда в заявлении о снижении безработицы в стране. Об этом сообщает The Washington Post.

Ранее глава Белого дома отметил, что Флойд был бы рад изменениям в экономике США, которые связаны с ростом занятости среди афроамериканцев. Как уточняет издание, погибший Джордж Флойд во время пандемии лишился работы.

Бывший вице-президент сказал, что последние слова Флойда «я не могу дышать» «эхом отзываются в сердце нации». Соответствующее заявление он сделал в рамках выступления в штате Делавэр.

«Для президента приписать ему другие слова — очевидная подлость», — подчеркнул Байден.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Twitter заблокировал видео Трампа о Джордже Флойде и протестах

— Twitter удалил запись речи Трампа о гибели Джорджа Флойда

— Трамп призвал «гордых» губернаторов использовать Нацгвардию

Источник