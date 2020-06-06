29 нових випадків і 2 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстровано 29 нових випадків захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 9, Луцьк – 5, Маневицький район – 3, Ковель – 2, Ковельський район – 2, Турійський район – 2, Камінь-Каширський район – 2, по одному випадку зареєстрували в Нововолинську, Іваничівському, Луцькому, Ківерцівському районах.

Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.

За остнню добу в області дужали 3 особи. Два випадки хвороби завершились летально (м.Ковель та Ковельський район).

Загалом станом на 10.00 6 червня в області зареєстрували 1037 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.

Одужало 297 осіб. 32 випадки хвороби завершились летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

м. Луцьк – 212 випадків, в т.ч. 5 летальних;

Луцький район – 87 випадків, в т.ч. 2 летальних;

м.Ковель – 178 випадків, в тому числі 4 летальних;

Ковельський район – 14 випадків;

Ківерцівський район – 147 випадків, в т.ч. 6 летальних;

м. Нововолинськ – 79 випадків, в т.ч. 6 летальних;

Іваничівський район – 20 випадків;

Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Волидимир-Волинський район – 64 випадки, в т.ч. 2 летальних;

Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;

Горохівський район – 36 випадків;

Камінь-Каширський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Любомльський район – 19 випадків;

Турійський район – 12 випадків;

Локачинський район – 11 випадків;

Шацький район – 10 випадків;

Рожищенський район – 8 випадків;

Любешівський район – 6 випадків;

Ратнівський район – 4 випадки.

За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.

В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу – протестовано 147 осіб.