29 нових випадків і 2 смерті: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

За останню добу на Волині зареєстровано 29 нових випадків захворювання на COVID-19: Володимир-Волинський район – 9, Луцьк – 5, Маневицький район – 3, Ковель – 2, Ковельський район – 2, Турійський район – 2, Камінь-Каширський район – 2, по одному випадку зареєстрували в Нововолинську, Іваничівському, Луцькому, Ківерцівському районах.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
За остнню добу в області дужали 3 особи. Два випадки хвороби завершились летально (м.Ковель та Ковельський район).
Загалом станом на 10.00 6 червня в області зареєстрували 1037 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР.
Одужало 297 осіб. 32 випадки хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 212 випадків, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 87 випадків, в т.ч. 2 летальних;
м.Ковель – 178 випадків, в тому числі 4 летальних;
Ковельський район – 14 випадків;
Ківерцівський район – 147 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 79 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 20 випадків;
Старовижівський район – 53 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Волидимир-Волинський район – 64 випадки, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 49 випадків, в тому числі 2 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Камінь-Каширський район – 28 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Любомльський район – 19 випадків;
Турійський район – 12 випадків;
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків;
Рожищенський район – 8 випадків;
Любешівський район – 6 випадків;
Ратнівський район – 4 випадки.
За попередню добу надійшло 55 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за останню добу – протестовано 147 осіб.