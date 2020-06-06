52 новых случая COVID-19 выявлено в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 в республике достигло 3504. Выздоровели 3 450 пациентов (+ 215 за сутки). Умерли 10 (число летальных случаев за сутки не изменилось).

Как уточнили в оперштабе республики, все новые случаи заражения контактные: 13 человек госпитализировано, 39 получают лечение на дому с легкой или бессимптомной формой.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 23, Набережные Челны — 15, по три случая — в Зеленодольском и Нижнекамском районах. Двое заболевших выявлено в Дрожжановском районе, по одному зараженному — в Атнинском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском, Менделеевском и Тукаевском районах.

Детей среди новых заболевших нет. 11 человек заразились коронавирусом в возрасте от 18 до 30 лет, 22 — от 30 до 50 лет, 10 — от 50 до 60 лет, 7 — от 60 до 70 лет, 2 — от 70 до 80 лет.

В России за прошедшие сутки выявлено 8 855 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 458 689 случаев в 85 регионах, число выздоровевших пациентов увеличилось до 221 388 (плюс 8 708 за сутки). Скончались 5 725 человек (плюс 197 за прошедший день)