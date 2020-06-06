В ПФР рассказали о новой схеме мошенничества с «пересчетом пенсий»

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Пенсионном фонде России (ПФР) предупредили о росте количества обращений, связанных с «пересчетом пенсий», который был навязан гражданам мошенниками в лице недобросовестных юридических организаций. Об этом сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Так, в среднем сумма пересчета составила около 50 рублей, однако организации взимали за подготовку заявлений о пересчете до 900 рублей.

В управлении заявили, что мошенники могут представляться также сотрудниками ПФР. От них могут поступать предложения указать номер счета, на который будет осуществляться перечисление денег. Предложения о пересчете могут поступать и в виде СМС-рассылки от маскирующегося под портал Госуслуг сайта.

Кроме того, злоумышленники пытаются узнать номер банковской карты, а также предлагают для «уплаты» госпошлины перевести средства на сторонний счет.

В управлении призвали не указывать коды из СМС-сообщений и данные банковских карт на неизвестных Интернет-ресурсах.

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