Аналитик: Турция продолжит следовать доктрине «Голубой Родины»

В статье для War on the Rocks он напоминает, что Яйджи ушёл в отставку в мае после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снял его с ключевого поста контр-адмирала действующей армии и начальника штаба ВМС.

«Пока что ничто не говорит о том, что Анкара планирует сменить курс в отношении Ливии или Восточного Средиземноморья. Вместе с тем заменивший Яйджи адмирал Янки Багджоглу получил значительное признание в средствах массовой информации в качестве главного организатора военно-морских учений «Голубая Родина-2019″», — пишет Гингерас, адъюнкт-профессор Военно-морской аспирантуры и эксперт по истории Турции и Ближнего Востока.

По словам автора, в свете настойчивой политики, которую отстаивает Яйджи, Турция направила буровые суда с разделённого острова Кипр для разведки газа и подписала морское соглашение с ливийским правительством, которое игнорирует территориальные воды вокруг Кипра и ряд греческих островов.

В начале 2019 года военно-морские силы Турции провели масштабные военные учения под флагом Голубой Родины, отмечает аналитик.

Однако агрессивные действия Турции подогрели напряжённость в Восточном Средиземноморье, где ряд стран борются за права на углеводородные ресурсы, заявляет Гингерас.

«То, что означает поворот «Голубой Родины» для будущего участия Турции в НАТО или отношений Анкары с её западными партнёрами, далеко не ясно. Многие знаки указывают на то, что впереди бурные воды», — указывает он.

Всё более тёплые отношения Соединённых Штатов с Грецией, а также голосование Конгресса США за отмену десятилетнего эмбарго на поставки оружия Кипру во время обострения напряжённости в Восточном Средиземноморье ставят под сомнение связи Турции с НАТО и США в частности, заключает эксперт.