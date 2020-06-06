Врач составил календарь питания на лето по китайской традиционной медицине

Лето для традиционной китайской медицины — май, июнь и июль, уточнил врач. Каждый из этих периодов отличается и питаться надо соответственно.

Май

Система учений и практик Древнего Китая, которая легла в основу традиционной медицины, выработала рекомендации, гласящие, что в этом месяце алкогольные напитки надо исключить. Если уж пить — то изредка и только сладкое вино, разбавленное водой до 12 градусов.Читайте на Информинг.Ру: Врач рассказала, на какие болезни и состояния могут указывать красные точки на телеНельзя пересаливать пищу. Михайлик говорит, что в мае почки, как правило, ослаблены. Соль же рождает легкий жар, который входит в канал почек и тонизирует их.Не желательно кушать и куриное мясо — оно входит в канал печени и создает избыток энергии. «Через Печень она наполняет Легкие, а затем проявляется на коже. Если говорить буквально — развиваются кожные болезни, появляются фурункулы», — поведал доктор.

Июнь

А в этом месяце слабосоленые продукты кушать надо — они принесут здоровью только пользу и энергию для почек, костной системы, сухожилий. Также поспособствуют укреплению иммунитета. А сильно соленую рыбу — как красную, так и белую, а также маслины, есть не рекомендуется.

Важно кушать в этом месяце сырую пищу. В июне поспевают первые овощи и фрукты, в которых есть все необходимые витамины и минералы. И они совершенно не нуждаются в термообработке.Что касается мяса, стоит отказаться от баранины. Оно провоцирует нарушения в работе сердца и печени, кожные болезни, карбункулы, фурункулы.Нежелательно кушать и свежие семена подсолнечника — они могут вызвать отеки и застой жидкости во внутренних органах.Июнь — месяц, когда можно позаботиться о своем «моторе». Чтобы весь год было сердце здоровым, китайская народная медицина советует в 6-ой (шестой) лунный день июня голодать.«Употребляйте больше горьких продуктов. Пейте зеленый чай, чай из одуванчика, крапивы, мяты, чай из березовых почек и листьев, прохладный отвар фасоли. Ешьте свинину, фасоль, грецкие орехи, авокадо, спаржу, добавляйте черный и зеленый кардамон в еду», — советует эксперт.

Июль

В этом месяце в еде следует соблюдать умеренность, использовать мало соли. Малосольные огурцы приветствуются, а от меда в июле следует отказаться.Особое внимание стоит уделить напиткам. Полезны зеленый и травяные чаи — с мятой, с мелиссой, из цветов, листьев клубники и земляники. Травяные чаи успокаивают сердце и нейтрализуют негативные эмоции.Июль — это жара. Однако категорически запрещает пить холодную воду китайская народная медицина — она вредна для желудка.В шестой лунный день можно поголодать либо питаться, как в пост. Это даст успокоение сердцу и уму, заключил врач. Яндекс Дзен