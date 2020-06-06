Названа дата смягчения карантина в Москве

Уже на следующей неделе власти Москвы могут пойти на «радикальные» смягчения ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Мы видим, что положительная динамика сохраняется, меньше стало выявляемости пневмонии, вновь выявленных больных ковидом, меньше смертей стало. На следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные продвижения вперед», — пояснил градоначальник.

По словам Собянина, несмотря на постепенно смягчение ограничений, властям и медикам удалось сохранить тенденцию на понижение количества заболевших, что говорит об улучшении и стабилизации ситуации.

Затраты Москвы на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции оценивается в 250 млрд рублей. По словам мэра, правительство столицы выполнит все обещанные обязательства перед горожанами даже при учете нынешней ситуации с коронавирусом.

По указу мэра Москвы от 27 мая, режим самоизоляции, действие системы цифровых пропусков и другие ограничения в столице продлили до 14 июня включительно. Однако с 1 июня московские власти начали второй этап смягчения карантина: вновь открылись предприятия торговли и часть предприятий сферы услуг, а москвичи, хоть и с ограничениями, но могут выходить на прогулки. 5 июня в столице открылись ярмарки выходного дня.