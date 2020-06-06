Врач составил календарь питания на лето по китайской традиционной медицине

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Май

Июнь

Июль

Доктор-остеопат, психотерапевт — специалист по психосоматике в остеопатии Виталий Михайлик, который ведет частную практику во Франции, России и Казахстане, много путешествовал и изучал всевозможные методы лечения. Многие знания почерпнул он и из китайской традиционной медицины.

Важными советами, касающимися правильного питания летом, врач поделился. Придерживаясь их, можно сохранить здоровье и гармонию внутри.

Лето для традиционной китайской медицины — май, июнь и июль, уточнил врач. Каждый из этих периодов отличается и питаться надо соответственно.

Май

Система учений и практик Древнего Китая, которая легла в основу традиционной медицины, выработала рекомендации, гласящие, что в этом месяце алкогольные напитки надо исключить. Если уж пить — то изредка и только сладкое вино, разбавленное водой до 12 градусов.

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Нельзя пересаливать пищу. Михайлик говорит, что в мае почки, как правило, ослаблены. Соль же рождает легкий жар, который входит в канал почек и тонизирует их.

Не желательно кушать и куриное мясо — оно входит в канал печени и создает избыток энергии.

«Через Печень она наполняет Легкие, а затем проявляется на коже. Если говорить буквально — развиваются кожные болезни, появляются фурункулы», — поведал доктор.

Июнь

А в этом месяце слабосоленые продукты кушать надо — они принесут здоровью только пользу и энергию для почек, костной системы, сухожилий. Также поспособствуют укреплению иммунитета. А сильно соленую рыбу — как красную, так и белую, а также маслины, есть не рекомендуется.

Важно кушать в этом месяце сырую пищу. В июне поспевают первые овощи и фрукты, в которых есть все необходимые витамины и минералы. И они совершенно не нуждаются в термообработке.

Что касается мяса, стоит отказаться от баранины. Оно провоцирует нарушения в работе сердца и печени, кожные болезни, карбункулы, фурункулы.

Нежелательно кушать и свежие семена подсолнечника — они могут вызвать отеки и застой жидкости во внутренних органах.

Июнь — месяц, когда можно позаботиться о своем «моторе». Чтобы весь год было сердце здоровым, китайская народная медицина советует в 6-ой (шестой) лунный день июня голодать.

«Употребляйте больше горьких продуктов. Пейте зеленый чай, чай из одуванчика, крапивы, мяты, чай из березовых почек и листьев, прохладный отвар фасоли. Ешьте свинину, фасоль, грецкие орехи, авокадо, спаржу, добавляйте черный и зеленый кардамон в еду», — советует эксперт.

Июль

В этом месяце в еде следует соблюдать умеренность, использовать мало соли. Малосольные огурцы приветствуются, а от меда в июле следует отказаться.

Особое внимание стоит уделить напиткам. Полезны зеленый и травяные чаи — с мятой, с мелиссой, из цветов, листьев клубники и земляники. Травяные чаи успокаивают сердце и нейтрализуют негативные эмоции.

Июль — это жара. Однако категорически запрещает пить холодную воду китайская народная медицина — она вредна для желудка.

В шестой лунный день можно поголодать либо питаться, как в пост. Это даст успокоение сердцу и уму, заключил врач.

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