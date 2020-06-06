В Алтайском крае пообещали смягчить карантин

Сейчас для того, чтобы начинать снимать ограничения в Алтайском крае, будет достаточно падения ежедневно заболевающих коронавирусом до 65-67 человек.

Когда снимут карантин в Алтайском крае

Говорить о начале снятия «карантина» в Алтайском крае можно будет, когда число ежедневно заболевших коронавирусом упадет примерно до 65 человек с сегодняшних 70-80. Причем тенденция должна держаться хотя бы неделю. Об этом 3 июня рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Он объяснил арифметику принятия решения о снятии ограничений. В расчет берется коэффициент: берется число заболевших за последние четыре дня и делится на такой же показатель предыдущих четырех дней. Если полученный результат меньше единицы и держится хотя бы неделю, то можно говорить о начале снятия «карантина».

«В пятницу будет заседание оперативного штаба и, может быть, пойдем по этому пути. Если сейчас мы выйдем на уровень 65-67 человек, то коэффициент будет меньше единицы, а это основание его учитывать», – сказал Томенко.

Для перехода к следующим этапам снятия ограничений показатель должен быть равен 0,7 и 0,5.

«Ежедневное снижение заболевших характеризует эпидемиологическую обстановку. Пусть не полностью, однобоко, но характеризует», – отметил Томенко.

Он также еще раз подчеркнул важность соблюдения всех ограничительных мер – это позволит раньше выйти из «карантина».

«Одна из важнейших наших задач была – определить систему поведения людей и организаций в период повышенной опасности. Жестких, по-настоящему силовых мер принуждения мы старались не применять», – сказал губернатор.