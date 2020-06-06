Британия может уступить в вопросе пошлин ЕС для заключения соглашения

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Британские власти готовы на уступки в вопросе пошлин ЕС на ряд товаров для выхода из тупика по торговому соглашению. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным газеты, глава британской переговорной группы Дэвид Фрост в рамках четвертого раунда переговоров внес новое предложение. Его суть заключается в том, что Британия может принять ряд ограничений на товары в обмен на отсутствие требований со стороны ЕС по соблюдению страной правил союза.

Издание не уточняет, какие именно товары каких экономических секторов планируют обложить пошлинами.

Однако источник издания добавил, что пошлины в рамках торговых сделок чаще всего затрагивают «чувствительные сельскохозяйственные товары».

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