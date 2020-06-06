ООН продлила оружейное эмбарго на поставки в Ливию

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Jason DeCrow/AP

Резолюция о продлении оружейного эмбарго в отношении Ливии была принята Советом Безопасности ООН. Трансляция голосования велась на сайте ООН.

Так в ходе голосования было принято решение о продлении резолюции 2019 года, а также в соответствии с резолюцией 2011 года и прошедшей 19 января 2020 года Берлинской конференцией по Ливии.

Таким образом, эмбарго было продлено еще на 12 месяцев.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем и «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаманом ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

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