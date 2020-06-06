Свыше $21 млрд выделят страны G20 на борьбу с COVID-19

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Страны-участницы Большой двадцатки» совместно с приглашенными государствами выделят на борьбу с новым типом коронавируса COVID-19 свыше $21 млрд. Об этом сообщается на сайте G20.

В опубликованном заявлении утверждается, что G20 совместно с приглашенными странами занимается координацией мировых усилий по противодействия пандемии коронавирусной инфекции.

Так выделенные средства планируется направить лечение, на разработку и диагностику вакцины от COVID-19, а также разработки и исследования в этом направлении.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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