Ростуризм передали под прямое руководство правительства

Ростуризм передали из ведения минэкономразвития РФ под прямое руководство кабмина РФ. Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», — говорится в тексте указа «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности».

Напомним, Федеральное агентство по туризму создано в 2004 году. Под контроль минэкономразвития Ростуризм был передан в сентябре 2018 года, до этого времени туризм курировало минкультуры.