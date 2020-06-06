6 июня отмечается несколько церковных праздников

Праздник Троицкая суббота отмечается в субботу перед Троицей, на 48-й день после Пасхи. В 2020 году он приходится на 6 июня. В церковном православном календаре – это Вселенская родительская суббота, поминальный день.Какой церковный праздник сегодня, 6 июняСуббота седьмой недели по Пасхе – конец пасхального периода и последний день Ветхозаветной церкви. Церковь совершает поминальную молитву по усопшим праведным христианам, так как они принимают участие в домостроительстве спасения человека. Оно завершается в последующий день Сошествием Святого Духа. Считается, что в Троицкую субботу Господь особенно принимает молитвы даже за души, которые находятся в аду.В этот день вспоминается последний фрагмент Евангелия от Иоанна, после которого идут деяния апостолов. В нем говорится о разговоре воскресшего Иисуса с апостолом Петром. Суть его в том, что каждый, кто пришел к Спасителю и покаялся в своих грехах, будет прощен и принят в дом Господа.В Троицкую субботу Православная церковь совершает всеобщее поминовение верных (крещеных) и оглашенных (еще не принявших крещение, но уже наставляемых в основах веры) усопших.После посещения храма люди ходят на кладбище к умершим родственникам, поминают их ритуальной трапезой, украшают могилы зеленью, «разговаривают» с ними.Родственники просят друг друга, особенно младших и старших представителей рода, простить «за все».В этот день сеют ячмень и коноплю.Хозяева проводят обряд окуривания дома и животных, чтобы те не боялись грома, и освящают целебные травы.

Существует традиция, по которой можно узнать, все ли в семье будут живы еще год. Для этого на ночь нужно принести в дом свежесрубленную осину. Утром на Троицу смотрят на ее листочки. Если они зеленые (даже завядшие), значит, все будет хорошо. Почерневшие листья говорят о том, что кто-то умрет до следующей Троицкой субботы.С началом Троицкой субботы три дня нельзя мести в доме, а на четвертый это нужно сделать обязательно. Какой православный праздник сегодня, 06.05.2020По церковному календарю 6 июня поминают мучеников Мелетия, Стефана, Иоанна, Серапиона, Каллиника, Феодора, Фавста и других 1 218 воинов с их женами и детьми.Мелетий, во время царствования римского императора Антонина Гелиогобала (218–222) был военачальником Галатийской области. Будучи христианином он молился, чтобы Господь положил конец заблуждению язычников. Испугавшись молитвы Святого, бесы, населявшие языческие капища, вошли в собак и своим воем наводили страх на местных жителей.Мелетий со своими воинами, уничтожив взбесившихся собак, разрушил капища. За это его схватили и привели на суд правителя Максимиана. Христианина, отказавшегося принести жертвы идолам, подвергли жестоким пыткам, во время которых он скончался.Стефана и Иоанна — трибунов полка, признававших истинным Богом Спасителя, обезглавили. Вслед за ними обезглавили остальных воинов, объявивших себя христианами, вместе с женами и детьми.По приказу правителя, вместе с другими были сожжены Феодор и Фавст. По некоторым источникам, в 218 году погибло 1 218 человек, по другим – более 11 тысяч.Серапион, родом из Египта, был свидетелем гибели мучеников. Видя с каким мужеством умирают за Спасителя, уверовал во Христа. За это его посадили в темницу, где Ангел Божий посвятил его в епископа.