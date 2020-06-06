По волнам моей памяти. Ахмат-Хаджи Кадыров

Особая гордость переполняла меня, когда на церемонии вступления в должность Президента Чеченской Республики, я удостоился высокой чести вручить от делегации Татарстана символический подарок Ахмату-Хаджи Кадырову — памятное блюдо с изображением «Казанского Кремля». Я помню каждое драгоценное мгновенье этого торжественного момента, лучистые глаза первого Президента Чечни, силу и глубину каждого его слова. Сегодня, когда все эти события принадлежат истории, я склоняю голову перед памятью этого легендарного человека, который как сказал Владимир Путин, ушел непобежденным, прикрывая собой Чечню и чеченцев, достойно и мужественно исполнив свой долг. Те, кто сегодня думают, что межнациональное согласие – это продолжение советской дружбы народов, или заблуждается в силу своего неведения, или не желают принимать горькую правду постсоветской реальности. Я не выступаю в этой статье в роли публициста-аналитика, как в моих предыдущих работах по истории и теории межнациональный отношений в России. В этот раз я пишу, как очевидец, как непосредственный участник конца кровавой бойни в Чечне, или, правильнее сказать, в России. Вглядываясь в прошлое, я все отчетливее (видно годы дарят более острое историческое зрение) различаю политический идиотизм ряда российских чиновников, приведший к военному противостоянию в Чечне. Но при этом, не могу не отметить политическую мудрость Владимира Путина и Ахмата-Хаджи Кадырова, которая поставила точку в этом кровавом конфликте. Почти 20 лет назад в моем кабинете раздался звонок: «Исмагил Калямович, здравствуйте, с Вами говорит Председатель Центральной избирательной комиссии Александр Альбертович Вешняков…». И далее было предложение поехать на Всенародный референдум в Чеченскую Республику в качестве наблюдателя. Не задумываясь ни на минуту, я дал свое согласие и выехал в Грозный.Тогда мне довелось столкнуться с особенностями непростой работы наблюдателя в составе группы духовных мусульманских руководителей из ряда республик и областей России. К слову сказать, мы не просто «наблюдали», но следили за соблюдением всех демократических норм, без которых любое волеизъявление превращается в политический фарс. Чеченский народ сделал свой выбор в условиях полной открытости и прозрачности. (Фото из личного архива И.К. Шангареева)С самого начала Исламского Возрождения, я отчетливо понимал, что вне политики российский ислам фактически теряет свою системообразующую функцию, утрачивая при этом предначертанную ему историческую роль, сколько бы ни декларировали свою формальную аполитичность некоторые деятели мусульманского духовенства. В 90-е годы уйти от «политического ислама» было практически невозможно, особенно учитывая условия, когда в стране полыхал пожар чеченской войны. Это было время, когда Владимир Путин после своего избрания Президентом Российской Федерации дает властные полномочия в Чечне не политику-управленцу, не представителю вооруженных сил, что казалось в то время логичным. Он дает властные полномочия духовному лицу – муфтию Ахмат-Хаджи Кадырову. Но не все знают, как нелегко далось это решение. Объявивший России джихад Ахмат-Хаджи Кадыров прилетел в Москву каждую секунду рискуя быть арестованным. В аэропорту его пропустили потому, что в Кремле решался вопрос о возможности предстоящей встречи с ним. (Фото из личного архива И.К. Шангареева)В ожидании этой встречи с Путиным Ахмат-Хаджи был спокоен и готов ко всему, но верил, что найдет понимание и поддержку. Я и двое моих почтенных земляков из Бугуруслана были с ним рядом. Напряжение буквально висело в воздухе, как перед грозой. Я прочитал дуа и обнял его на дорогу.Все мы тогда хорошо понимали, что от исхода этой встречи зависит судьба этого легендарного человека, как, впрочем, и судьба всего чеченского народа. Позднее Кадыров скажет: «С самого начала Президент России четко провел разделение между бандитами, террористами и чеченским народом. Он никогда не отождествлял их. Даже во время пика антитеррористической операции в Чечне, Владимир Путин продолжал искать политические выходы из кризисной ситуации».

Вот, как рассказал об этом сам Владимир Путин: https://www.youtube.com/watch?v=bWqvwG9H2zU Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и Президент Чеченской Республики Ахмат-Хаджи Кадыров.Владимир Путин сделал поистине исторический выбор поручив в 2002 году Ахмат-Хаджи Кадырову возглавить Государственную конституционную комиссию по разработке Конституции Чеченской республики.Когда как работа над конституцией была завершена, на повестке дня еще стоял Всенародный референдум в Чечне, который должен был закрепить развитие региона в составе Российской Федерации. После двух чеченских войн — это был очень смелый шаг. Тогда мне довелось столкнуться с особенностями непростой работы наблюдателя в составе группы духовных мусульманских руководителей из ряда республик и областей России. (Фото из личного архива И.К. Шангареева)К слову сказать, мы не просто «наблюдали», но следили за соблюдением всех демократических норм, без которых любое волеизъявление превращается в политический фарс. Чеченский народ сделал свой выбор в условиях полной открытости и прозрачности. Тогда мы работали, с одной единственный мыслью – положить конец кровавому противостоянию на чеченской земле, дать ее мудрому и трудолюбивому народу сделать выбор, путем открытого волеизъявления. Вопреки бессильной ярости террористов (помимо представителей чеченской национальности, в бандформированиях воевали профессиональные наемники из 51-й страны мира), 23 марта 2003 года состоялся Всенародный референдум, на котором была принята первая в истории современной Чечни конституция, закрепившая развитие региона в составе Российской Федерации. (Подробнее https://www.tatpressa.ru/news/342142.html)«Главное, — сказал Ахмат-Хаджи Кадыров, — что мы приняли конституцию и сказали твердое «да» России и закону. И моя смерть или смерть моих соратников, и гибель других людей, которые хотят жить по-новому, уже ничего не изменят — сепаратизм, экстремизм окончательно проиграл.»Не буду рассказывать о том, какую бешенную ярость мы вызвали у экстремистских сил, которые осознав свое неизбежное поражение буквально были готовы на все. Но в том-то и была сила представителей Исламского Возрождения в России, что с нами был Всевышний, и чувствуя это народ пошел за Ахмат-Хаджи Кадыровым. (Фото из личного архива И.К. Шангареева)Общаясь с Ахмадом-Хаджи Кадыровым, я был поражен его тонким и проницательным умом, с каким достоинством он представлял свой народ, свою национальную культуру.Эти его качества очень ярко иллюстрирует ответ Ахмат-Хаджи самому эпатажному политику РФ Владимиру Жириновскому, который в свойственной ему бесцеремонной манере задал вопрос: «Что вы, как чабан, сидите в папахе?». — А где ты видел, чтобы чабан снимал папаху перед бараном?» – спокойно сказал Ахмат-Хаджи Кадыров (Подробнее https://ru.wikiquote.org/wiki).Хочу подчеркнуть, что речь здесь идет не просто о достоинстве, но, в данном случае о национальном достоинстве, которого сегодня так не хватает многим руководителям в регионах России.«Я всегда гордился своим народом» — не раз повторял Ахмат-Хаджи Кадыров, говоря при этом: «Народ, как нация, существует до тех пор, пока сохраняет свой язык и культуру.» (Фото из личного архива И.К. Шангареева)Он искренне верил, что «Учитель создает нацию.»По волнам моей памяти проносятся образы, имена, люди, которых я встречал. Ахмат-Хаджи Кадыров, Рамзан Кадыров, Александр Вешняков …Время как ветер уносит в даль слова, что были сказаны когда-то и словно на песке я пытаюсь написать то, что мне представляется важным в новейшей истории. Исмагил Шангареев, Стокгольм, 2020 г.