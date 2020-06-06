«Мы — верные дети единой страны». Татарской автономной советской социалистической республике 100 лет

Решение о создании Татарской автономной советской социалистической республики было принято на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 26 января 1920 г. Казалось, что наконец прозвучал ответ на написанное в 1913 году полные горечи слова Габдуллы Тукая: «Мы — верные дети единой страны, Ужели бесправными быть мы должны? Французский философ просветитель Дени Дидро писал: «В истории любого народа найдется немало страниц, которые были бы великолепны, будь они правдой».Впрочем, в намечавшейся истории тюркских народов России были страницы, которые могли быть действительно великолепны. Это так и оставшаяся мечтой надежна создать после Октябрьской революции Республику Идель-Урал, которая должна была стать местом компактного проживания татар, башкир, чуваш, марийцев, удмуртов и других тюркских народов России. По задумке архитекторов этого проекта Татаро-башкирское население должно было составить более 40% населения республики. По суди это своеобразная тюрко-татарская федерация, которая мыслилась внутри Российской Федерации. Реальность такого объединения существовала в умах татар и башкир, но не в планах большевиков. Считается, что самым значительным достижением казанских большевиков стал срыв провозглашения Республики Идель-Урал, а вся полнота власти была передана 25 июня 1920 г. Временному Революционному Комитету, образованному Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом.Возглавил Ревком республики известный татарский большевик, участник Первой мировой и гражданской войн Сахиб-Гарей Саид-Галеев. Репрессирован и расстрелян 29 октября 1938 года. Казанский губисполком в дни передачи власти Ревкому ТАССР. Казань, июнь 1920 г. Фото: archive.gov.tatarstan.ru.Ради справедливости надо сказать, что государственность советского Татарстана в 1920-х – начале 1930 гг. выражалась, с одной стороны, в активном внедрении татарского языка в официальное делопроизводство, подготовкой управленческих кадров из числа татар, развитии национального образования и культуры через создание сети татарских советских школ, с другой стороны постепенной потерей исторической памяти, превращение татар в аморфную массу сталинских «людей-винтиков» в процессе раскулачивания и индустриализации. И опять слова Тукая: «Ужели бесправными быть мы должны? – начинали звучать с новой силой.Сталин как никто другой умел манипулировать «теченьем мыслей» целых народов советской страны, наполняя коллективное бессознательное идеями противостояния – это «наше», а это «не наше», это «друзья народа», а это «враги народа», противопоставляя религиозное и научное знание. Верить в Бога в стране победившего пролетариата было опасно, быть мусульманином все равно, что идти против линии партии. Надеясь на образование республики Идель-Урал, татары видели в своих мечтах совсем иное будущее. Большинство продолжали жить, храня заветы Аллаха в сердце и, в этой связи, нельзя не вспомнить, что словно по иронии судьбы из военнопленных представителей поволжских народов, в основном из татар, гитлеровцы сформировали подразделение Вермахта – Волжско-татарский легион «Идель-Урал». Продолжение татарской мечты, получило в истории еще одно воплощение, о котором я бы хотел сказать отдельно. Пламенный патриот Муса Джалиль, согласившись, вступить в Волжско-татарский легион «Идель-Урал», организовал группу подпольщиков, готовых даже ценой жизни сорвать планы Вермахта организовать массовое предательство татар. Джалиль и его соратники доказали, что, хотя многие татары страдали от «Красного проекта», но предателями своей земли не были.

Гестапо с помощью предателя удалось раскрыть подпольную организацию. Известно, что Мулла Усман, ибн Галим, пришел за час до казни проститься с татарскими патриотами с Кораном: «Когда я вошёл, все подняли головы, посмотрели на меня. Ожидание последних минут жизни было бесконечно тяжело. Меня охватила дрожь, сначала меня бросило в холод, потом в жар. Первым я протянул Коран Алишу, он положил руку на Коран и заплакал. Я подходил ко всем, протягивал Коран, и все, положив руку на него, произносили слова прощения: «Бэхиль, бэхиль». Последний, к кому я подошел, был Муса. Я протянул ему Коран. Он, положив руку, прошептал: «Прощайте, это судьба».Да судьба в последние минуты жизни подарила этому мужественному человеку возможность прикоснуться к самому святому на этой земле – Корану. Так Муса Джалиль – максималист, романтик и герой вновь обозначил в истории силу татарского духа, и взятая на вооружение фашистами идея «Идель-Урал» не стала символом предательства, а напротив обрела свою прежнюю силу высокой татарской мечты.100 лет Татарской автономной советской социалистической республики, мы сегодня отмечаем в Республике Татарстан, которая стала центром новаторских инициатив. Достаточно сказать, что Казанский федеральный университет первым из российских ВУЗов вошел в топ-100 мировых университетов по предметному рейтингу в направлении «образование», серьезное влияние на международную экономику и международное сотрудничество оказывает Международный экономический саммит «Россия – Исламский мир: KazanSummit».Да, не все происходит как в мечтах, но все более всего образ современного Татарстана обретает черты региона устойчивого будущего России. И здесь нельзя не сказать о роли личности в истории того или иного народа.Президент Республики Татарстан — Рустам Минниханов, пожалуй, единственный из руководителей РФ, кто решает задачи не как чиновник-управленец, а как кризис-менеджер, экономист – практик, который сразу оценивает все риски и преференции от конкретных контактов на международном уровне. И главное, он четко определяет приоритеты человека, его интересов, культуры, духовных ценностей.В качестве примера могу сказать, что эта «кругосветность» в решении конкретных задач, позволила Рустаму Минниханнову наладить российско-арабский диалог в ОАЭ, оперативно решить многие вопросы, которые требовали длительного обсуждения. Я был свидетелем эффективности его работы, и зная особенности бизнеса в ОАЭ, не мог скрыть своего восхищения, как этот человек работает на конечный результат. Исмагил Шангареев и Рустам Минниханов.Рустам Минниханов впервые показал на практике, что мечты сбываются только тогда, когда руководитель не правит по старинке, а буквально конструирует социальную жизнь. Да, не все получается, но тенденция принятия конструктивных решений, стала при Минниханове превращаться в практику жизни, находить отклик в сердцах людей для которых Татарстан, границы которого были очерчены 100 лет назад, все более превращается в место «куда приводят мечты».Исмагил Шангареев, июнь, 2020 г.