Топ-менеджер российской авиакомпании разбил машину Джеймса Бонда в центре Москвы

Aston Martin на полной скорости выехал на тротуар на Новом Арбате.

В центре Москвы в ночь на 6 июня произошло ДТП. Элитный автомобиль Aston Martin на огромной скорости вылетел на пешеходную зону Нового Арбата.

Машина наскочила на препятствие и остановилась, уткнувшись в забор вокруг реконструируемого кинотеатра «Художественный». От сильного удара автомобилю оторвало колесо. Водитель остался жив. Улица была пуста, и пешеходы не пострадали.

По сообщению телеграм-канала 112, роскошная иномарка принадлежит топ-менеджеру российской авиакомпании «Сибирь» Павел Воронин. Об этом же сообщает телеканал РЕН. Воронин занимает должность заместителя генерального директора по информационным технологиям.

Сайт: roscongress.org

Разбитый Aston Martin в массовой культуре неразрывно связан с образом сотрудника британской разведслужбы МИ-6 Джеймса Бонда. Машину именно этой фирмы агент 007 водит в половине фильмов «бондианы». Aston Martin стабильно входит в десятку самых популярных автомобилей среди российских миллионеров. В Москве такая машина стоит около 19 миллионов рублей (предположительно, на фото с ДТП можно увидеть модель DB11).

Сайт astonmartin.ru

Авиакомпания «Сибирь» осуществляет перевозки под брендом S7 Airlines. Это вторая крупнейшая авиакомпания в России после Аэрофлота. Заместитель гендиректора компании Павел Воронин родился 9 марта 1991 года в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова. В холдинге S7 Group работает с 2016 года. Является председателем совета директоров ООО «С7 ИТ», ООО «С7 Техлаб».

Напомним, что в апреле стало известно о резонансном ДТП в Ростове-на-Дону, виновником которого стал украинский консул. Вину дипломат признаться отказался.

Тогда же в апреле в аварии погиб известный эпатажный блогер Павел Петель.

Источник фото и видео: канал 112